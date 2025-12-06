Afrique Centrale: Un diplomate prévoit un nouvel élan dans les relations Angola-États-Unis grâce à la paix en RDC

Washington — Les relations entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique connaîtront un nouvel essor après la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, a déclaré vendredi l'ambassadeur angolais à Washington, Agostinho Van-Dúnem.

Le diplomate a souligné que l'implication directe du Président João Lourenço dans ce processus renforce le statut de l'Angola en tant que partenaire incontournable pour la paix, la sécurité et le développement économique sur le continent africain.

Le Chef de l'État angolais a assisté jeudi 4 décembre, à Washington, à la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, signé par les présidents respectifs Félix Tshisekedi et Paul Kagame, lors d'une cérémonie parrainée par Donald Trump, Président des États-Unis d'Amérique.

S'exprimant devant la presse après avoir accompagné la visite du ministre des Relations extérieures, Teté António, au siège de la mission de l'Union africaine aux États-Unis, Agostinho Van-Dúnem a souligné que la dimension économique prévue dans l'accord signé cette semaine ouvre de nouvelles perspectives de coopération avec les États-Unis et les pays de la région des Grands Lacs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'Angola sort renforcé en tant qu'acteur pour la paix et l'intégration régionale, et continuera à travailler avec les autorités américaines et africaines pour mettre en oeuvre les engagements pris », a-t-il insisté.

Investissements dans le Corridor de Lobito

Agostinho Van-Dúnem a également évoqué la déclaration conjointe publiée cette semaine par les États-Unis et l'Union européenne, qui réaffirme leur engagement à investir dans la région des Grands Lacs et dans le Corridor de Lobito.

Selon le diplomate, l'ambassade oeuvre à mobiliser des financements et à attirer des intérêts entrepreneuriaux pour l'Angola et pour la région.

« Le Corridor de Lobito est une priorité et englobe bien plus que le transport ferroviaire. Il concerne l'agriculture, les télécommunications, l'énergie, les routes et toutes les externalités qui dynamisent les économies locales », a-t-il précisé.

L'ambassadeur a rappelé que la mission à Washington favorise les rencontres entre chefs d'entreprise, identifie des sources de financement et organise des initiatives telles que le Sommet des affaires États-Unis-Afrique, tenu à Luanda.

Il a souligné que l'Angola, en tant que président en exercice de l'Union africaine, continuera à promouvoir des projets structurants visant à renforcer la paix, la sécurité et le développement sur le continent.

« Avec la stabilité dans la région et des investissements solides, tous les Angolais pourront bénéficier de davantage d'emplois, de meilleurs salaires, d'une meilleure éducation et d'un meilleur accès à l'énergie et à l'eau. C'est le chemin que nous construisons », a-t-il conclu.