Ile Maurice: Hausse dans les prix des services en novembre

Les derniers chiffres publiés par Statistics Mauritius indiquent une légère progression du coût de la vie en novembre. Le Consumer Price Index (CPI) est passé de 107,9 en octobre à 108,2 en novembre, soit une hausse de 0,3 %. Cette progression reflète principalement l'augmentation des prix des légumes, d'autres produits alimentaires, des frais de clinique, ainsi que de plusieurs biens et services, atténuée par une baisse du prix de l'essence.

L'inflation year-on-year s'établit à 4,0 % contre 3,4 % en novembre 2024, signalant une pression légèrement plus marquée qu'il y a un an. La headline inflation sur 12 mois demeure toutefois stable à 3,5 %, après avoir été de 3,7 % l'an dernier.

Les indicateurs d'inflation sous-jacente montrent une tension plus persistante. La CORE1, qui exclut les composantes alimentaires, les boissons, le tabac et les intérêts hypothécaires, grimpe à 4,5 % en glissement annuel contre 2,5 % un an plus tôt. La CORE2, qui exclut en plus l'électricité, le gaz, les autres carburants et les prix administrés, atteint 6,9 %, bien au-dessus des 4,3 % enregistrés en novembre 2024. Ces deux mesures sont conçues pour filtrer les éléments les plus volatils et révéler la dynamique réelle des prix dans l'économie.

On relèvera par ailleurs que les hausses les plus marquées concernent la santé (+1,6 %), les restaurants et services d'hébergement (+1,8 %) et l'alimentation (+0,8 %). Le transport recule toutefois de 1,4 % grâce au repli du prix des carburants.

Au total, les chiffres de novembre traduisent un paysage inflationniste moins dépendant des chocs externes et davantage tiré par les services et les coûts domestiques alors que la question du pouvoir d'achat reste au coeur des préoccupations économiques.