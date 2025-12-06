Sénégal: Dakar - Plus de 2,3 milliards FCfa mobilisés par le Padess pour soutenir les populations vulnérables

Le Programme d'appui au développement économique et social du Sénégal (Padess) a annoncé avoir mobilisé 2 351 156 485 FCFA dans la région de Dakar pour renforcer la résilience sociale et économique des populations vulnérables.

L'information est donnée à travers un communiqué rendu public en perspective du lancement d'une caravane prévue du 8 au 10 décembre 2025 dans la capitale sénégalaise.

Placée sous l'égide du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, en partenariat avec la coopération italienne, cette caravane vise à présenter les résultats concrets d'un programme lancé en 2017 et doté d'un budget global de plus de 11 milliards FCfa.

Selon ledit communiqué, les ressources mobilisées à Dakar ont permis d'intervenir dans douze communes prioritaires -- de Cambéréne à Yenne, en passant par Keur Massar, Malika, Tivaouane Peulh ou encore Wakhinane Nimzath -- avec des actions allant de l'amélioration de l'accès aux services sociaux à l'appui aux activités génératrices de revenus.

Durant trois jours, les journalistes visiteront des infrastructures sociales à Gueule-Tapée Fass-Colobane et Guinaw Rail Sud, une exposition socio-économique à Pikine Nord, ainsi que le poste de santé de Lébougui 2000. Ils échangeront également avec les acteurs de Sangalkam et participeront à une table ronde avec le Comité technique régional.

Madame la Ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités prendra part à plusieurs étapes clés du programme, notamment les visites de terrain et les échanges avec les bénéficiaires.

Cette initiative, qui se veut un exercice de redevabilité et de visibilité, entend mettre en lumière une approche intégrée de développement social fondée sur la proximité et l'impact tangible, relève le communiqué.

Le Padess revendique ainsi « des actions concrètes, des vies transformées, des avenirs meilleurs ».