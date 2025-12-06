Sénégal: Escroquerie immobilière - L'ancien député Bougazelli placé sous mandat de dépôt

6 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Abdou DIOP

L'ancien député Seydina Fall, plus connu sous le nom de Bougazelli, arrêté depuis lundi pour plusieurs cas présumés d'escroquerie immobilière, a finalement été placé sous mandat de dépôt. Il devra comparaître le mercredi 10 décembre 2025 devant le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Il lui est reproché d'avoir escroqué plusieurs personnes à la recherche d'un appartement à louer. Selon l'enquête, le modus operandi de l'ancien parlementaire, reconverti en agent immobilier, consistait à encaisser des acomptes auprès de candidats à la location sans jamais honorer ses engagements. Lassés d'attendre, certains clients ont réclamé le remboursement de leurs avances. Si quelques-uns ont pu récupérer leur argent, d'autres, moins chanceux, ont fini par déposer plainte au commissariat de Guédiawaye.

La plainte déposée auprès du procureur par une victime, T. Camara, qui affirme avoir versé 400.000 F CFA, a déclenché l'arrestation de Bougazelli. Après cette démarche, d'autres plaignants -- ayant remis des sommes comprises entre 300.000 F et 400.000 F CFA -- se sont, à leur tour, rués vers la police de Guédiawaye pour réclamer leur dû.

