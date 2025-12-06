Sénégal: Feux de brousse - A Kédougou, les acteurs militent pour la sensibilisation et la répression

Lors d'un Crd tenu ce matin, les acteurs et autorités de Kédougou ont suggéré de mettre l'accent sur la sensibilisation et la répression pour une meilleure lutte contre les feux de brousse dont on a enregistré 97 cas ayant ravagé 5 300 hectares cette année dans la région.

Le commandant Dairou Diallo, chef de l'Inspection régionale des eaux et forêts, a salué au sortir de la rencontre, la mobilisation de tous les acteurs pour réfléchir ensemble à une stratégie efficace, du niveau régional jusqu'aux villages. Les intervenants ont majoritairement appelé à davantage de sensibilisation et à aller vers la répression compte tenu de la persistance du phénomène malgré les efforts de sensibilisation. « Chaque année, les feux causent des dégâts considérables. La forêt continue de brûler malgré les efforts. Cette année, 97 cas ont été enregistrés, ravageant 5 300 hectares » a confié le commandement Diallo. Il a révélé dans ce sens que c'est un manque à gagner de 14 milliards, tant en carbone qu'en ressources fourragères.

Le commandant Diallo a par ailleurs indiqué que la priorité demeure la prévention, préconisant une sensibilisation renforcée via les radios, les caravanes et la mobilisation communautaire. Il n'a pas aussi manqué de pointer du doigt la responsabilité imputée aux activités liées à l'orpaillage.