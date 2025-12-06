Togo: Lomé découvre le charme intemporel du café turc

6 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

L'ambassadrice de Turquie au Togo, Muteber Kiliç, a troqué vendredi son rôle diplomatique pour celui de passionnée du café, en offrant à ses invités une véritable immersion dans l'univers du café turc, ce breuvage emblématique du Moyen-Orient.

Recevant ses hôtes dans une atmosphère conviviale, la diplomate a rappelé que le café turc n'est pas une simple boisson. C'est un rituel social, un symbole d'hospitalité, de respect et d'amitié qui traverse les siècles. Servi dans de petites tasses délicates, il accompagne les grandes discussions comme les moments d'intimité, et marque souvent l'accueil d'un invité de marque.

Le café turc, un art de vivre

Préparé à partir de grains finement moulus, cuits lentement dans une petite cafetière appelée cezve, le café turc se distingue par :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

  • sa texture épaisse,
  • sa mousse caractéristique,
  • et son arôme profond qui s'imprègne dans toute la pièce.

On ne le filtre pas : le marc reste au fond de la tasse, et certains s'amusent même à "lire" ces motifs pour prédire l'avenir, une tradition qui contribue à son charme incomparable.

Un moment de partage

Pour Muteber Kiliç, offrir un café turc, c'est offrir un moment d'échange. Elle a voulu montrer à ses invités que cette boisson fait partie intégrante du patrimoine culturel turc, au point d'être inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2013.

La rencontre a ainsi mêlé diplomatie, culture et art de vivre, offrant aux participants un voyage gustatif et une parenthèse chaleureuse au coeur de Lomé.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.