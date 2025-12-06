Togo: Des milliers de fidèles rassemblés sous l'Étoile de l'Espérance

6 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

L'administrateur apostolique de Lomé, Mgr Isaac Gaglo, a ouvert samedi, pour la deuxième année consécutive, le grand pèlerinage de l'archidiocèse de Lomé au sanctuaire marial de Kovié, dans la préfecture de Zio.

L'événement a une nouvelle fois rassemblé des milliers de fidèles venus marcher, prier et confier leurs vies à Notre Dame des 7 Douleurs.

Le pèlerinage se déroule autour du thème « Marie, étoile de l'espérance », choisi pour guider les croyants dans un monde marqué par l'incertitude, les blessures individuelles et les défis quotidiens. Pour Mgr Gaglo, ce thème rappelle que le chrétien peut compter sur la présence priante et lumineuse de Marie, « une lumière ferme, douce et fidèle ».

Le prélat a encouragé les fidèles à vivre ce pèlerinage comme un véritable temps de paix intérieure, de conversion, de fraternité et d'espérance renouvelée. « Rien n'est perdu pour celui qui s'abandonne à Dieu. L'espérance n'est jamais vaine et la tendresse de Dieu continue d'agir au coeur de nos épreuves », a-t-il rappelé.

Ce grand rassemblement spirituel confirme une fois de plus l'importance du sanctuaire de Kovié dans la vie pastorale de l'archidiocèse et la vitalité de la communauté catholique au Togo.

