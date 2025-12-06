Sénégal: Touba - L'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim obtient un label 'qualité et sécurité des soins'

Touba — Le Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim (CHNCAK) de Touba (centre) a reçu, vendredi, le label qualité et sécurité des soins décerné par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), en reconnaissance des résultats jugés "satisfaisants" de l'établissement en matière de qualité et de sécurité des soins, a constaté l'APS.

La cérémonie de remise de cette distinction s'est déroulée en présence de l'adjoint au gouverneur de Diourbel chargé du développement, Djibril Diop, du représentant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, du représentant du khalife général des Mourides ainsi que des professionnels de la santé.

"Nous sommes aujourd'hui animés par un sentiment de satisfaction et de fierté, parce qu'il s'agit d'un processus dans lequel nous sommes engagés depuis presque un an et, avec toutes les équipes de l'hôpital, nous avons pu aboutir à cette labellisation", a déclaré le directeur du CHNCAK, Dr Moustapha Sourang.

Selon lui, l'essentiel demeure "le processus enclenché à travers cette labellisation, qui inscrit durablement l'établissement dans une dynamique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins".

"Ce label montre que ce n'est pas parce que nous sommes une structure publique que nous ne devons pas viser l'excellence. Les structures privées font beaucoup d'efforts, mais les structures publiques ont aussi le devoir d'atteindre les meilleurs standards internationaux", a-t-il ajouté.

Pour Dr Sourang, cette distinction "honore l'ensemble du personnel de santé de l'hôpital, relativement jeune mais très engagé et motivé", qui oeuvre chaque jour à l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients.

Il a exhorté les équipes à poursuivre cette dynamique en vue d'obtenir, "dans un proche avenir, le label or".

"Avec la dynamique engagée, je pense que nous pouvons véritablement maintenir tous les acquis et aller de l'avant", a-t-il souligné.

De son côté, Dr Nicole Périer, de l'AP-HP, a estimé que cette labellisation permet à l'hôpital de "structurer et fédérer ses équipes autour de valeurs communes axées sur la qualité de la prise en charge des patients".

Elle a également indiqué qu'elle offre à l'établissement l'opportunité "d'élaborer des plans d'actions pour améliorer de façon continue la qualité et la sécurité des soins, au bénéfice des patients comme des professionnels de santé".