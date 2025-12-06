Afrique: CAN 2025 et JOJ 2026 - Rabat et Dakar partagent leur expérience en matière d'organisation d'évènements sportifs

Dakar — Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a reçu samedi, au Complexe Mohammed VI de Football à Salé, près de Rabat, le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Mamadou Diagna Ndiaye, une rencontre qui vise à renforcer la coopération en matière d'organisation d'évènements sportifs entre les deux pays.

Cette visite s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération et de l'échange d'expertises entre le Maroc et le Sénégal dans le domaine du sport, a confié à l'APS un responsable de la Fédération royale marocaine de football.

Au cours de leurs échanges, les deux responsables ont présenté leurs expériences respectives en matière de gestion d'événements sportifs, soulignant la nécessité d'une concertation continue pour développer les capacités organisationnelles des deux pays, selon la même source.

À cette occasion, Fouzi Lekjaa a invité la délégation sénégalaise à "accompagner quotidiennement les équipes du comité local d'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025", afin de permettre un partage direct d'expertises de terrain et de consolider le partenariat maroco-sénégalais dans la conduite des grandes compétitions sportives.

Le président de la FRMF a également fait le point sur l'avancement des préparatifs liés à la CAN 2025 qui débute dans deux semaines, réaffirmant la solidité des liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays, ainsi que la continuité de leur coopération dans plusieurs domaines, notamment le sport.

La rencontre s'est déroulée en présence de l'Ambassadrice de la République du Sénégal au Maroc, Seynabou Diallo.