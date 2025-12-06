Sénégal: Lamine Camara - « On sait tous que la France est une grande nation, mais... »

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a été effectué ce vendredi 5 décembre 2025. On aura notamment droit à un remake de Sénégal-France. En 2002, les Lions avaient battu les Bleus 1-0. Lamine Camara, joueur de Monaco a réagi à ce tirage.

« On sait tous que la France est une grande nation, mais il faut se concentrer sur le club et la CAN 2025, le Mondial est encore loin. Ce n'est pas un mauvais tirage, on a le souvenir de ce fameux match Sénégal-France en 2002 que je connais très bien, car El Hadji Diouf m'envoie tout le temps ses vidéos de cette rencontre. Je serai très heureux d'affronter la France », a dit le milieu monégasque en zone mixte ce vendredi après la défaite 0-1 de Monaco à Brest.