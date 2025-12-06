Sénégal: Lamine Camara - « On sait tous que la France est une grande nation, mais... »

6 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2022 a été effectué ce vendredi 5 décembre 2025. On aura notamment droit à un remake de Sénégal-France. En 2002, les Lions avaient battu les Bleus 1-0. Lamine Camara, joueur de Monaco a réagi à ce tirage.

« On sait tous que la France est une grande nation, mais il faut se concentrer sur le club et la CAN 2025, le Mondial est encore loin. Ce n'est pas un mauvais tirage, on a le souvenir de ce fameux match Sénégal-France en 2002 que je connais très bien, car El Hadji Diouf m'envoie tout le temps ses vidéos de cette rencontre. Je serai très heureux d'affronter la France », a dit le milieu monégasque en zone mixte ce vendredi après la défaite 0-1 de Monaco à Brest.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.