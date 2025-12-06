Afrique: Les descendants des grandes figures du panafricanisme applaudissent l'essor du leadership numérique de l'Éthiopie.

Addis-Abeba — Les descendants de grandes figures du panafricanisme ont salué l'avancée remarquable de l'Éthiopie dans les domaines technologiques et numériques, estimant qu'elle constitue désormais une référence pour l'ensemble du continent.

Lors de leur visite à l'exposition permanente du Musée des sciences d'Addis-Abeba, les enfants et petits-enfants de leaders historiques tels que Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda, Nelson Mandela, Oliver Tambo, Walter Sisulu et Steve Biko ont exprimé leur profonde admiration pour les initiatives éthiopiennes en intelligence artificielle, en innovation agricole et dans les énergies renouvelables.

Kwame Thomas, petit-fils du premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, a rappelé que les gouvernements africains doivent considérer la technologie comme un impératif stratégique plutôt qu'un simple confort.

Yaba Christina a souligné le rôle de plus en plus affirmé de l'Éthiopie en tant que moteur continental dans les secteurs scientifique et technologique, tandis que Nomatemba Tambo a mis l'accent sur l'importance d'une coopération accrue entre les jeunes Africains et de programmes d'échanges culturels à travers le continent.

La délégation a également reçu un aperçu détaillé des efforts de transformation numérique en cours en Éthiopie, tels que présentés au Musée des sciences.