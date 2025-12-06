Afrique: Visite des figures du panafricanisme en visite au Grand barrage de la Renaissance

Addis-Abeba — Les enfants et petits-enfants de grandes figures du panafricanisme et des artisans de la création de l'Union africaine ont effectué aujourd'hui une visite au Grand barrage de la Renaissance.

La délégation était composée d'Okitolola Lumumba, fils de Patrice Lumumba, premier Premier ministre de la République démocratique du Congo ; de Kwame Thomas, petit-fils de Kwame Nkrumah, premier président du Ghana ; de Kauche Kaunda, fils de Kenneth Kaunda, premier président de la Zambie ; de Ndileka Mandela, petite-fille de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela ; ainsi que de Godfrey Madaraka Nyerere, fils de Julius Nyerere, premier président de la Tanzanie.

Les visiteurs ont qualifié le barrage de symbole majeur de l'autodétermination africaine et de preuve concrète de la volonté du continent de mettre en valeur ses propres ressources pour impulser son développement.

Ils ont également affirmé que cet ouvrage renforce le statut de l'Éthiopie en tant qu'exemple continental de transformation, de résilience et d'affirmation de souveraineté.

La veille, les descendants de ces figures du Mouvement panafricain avaient visité le Mémorial de la Victoire d'Adwa ainsi que l'exposition permanente du Musée des sciences.

Ils devraient découvrir d'autres projets de développement d'envergure dans les jours à venir.