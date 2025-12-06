Gabon: Recherche scientifique - L'AUF Gabon veut booster la recherche de financements extérieur

Il est désormais impérieux pour les enseignants-chercheurs gabonais issus des universités, grandes écoles et instituts de recherche d'avoir des outils afin de pouvoir capter des sources de financement à leurs projets de recherches autres que ceux investis par l'Etat.

C'est tout l'intérêt de l'atelier de formation organisé depuis quelques jours à Libreville par l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) du Gabon, en partenariat avec l'Université Omar Bongo (UOB), avec l'appui de financier de l'Ambassade France au Gabon.

Ce séminaire de formation qui va durer plusieurs jours, s'articule autour de deux objectifs précis ; professionnaliser les pratiques des enseignants-chercheurs gabonais dans l'ingénierie, la conception et l'obtention de financements pour leurs projets et doter ces enseignants-chercheurs des outils importants devant les aider à tansformer leurs initiatives en projets viables, crédibles et attractifs aux yeux des bailleurs de fonds nationaux et internationaux

Ces enseignants-chercheurs des universités, des écoles supérieurs publiques ainsi que les instituts de recherche auront le temps nécessaire pour renforcer leurs capacités afin d'acquérir les compétences utiles. : " Cette formation permet de mobiliser des experts, d'introduire des méthodes internationalement reconnues et d'outiller les participants pour qu'ils puissent accéder à des financements nationaux et internationaux, qu'ils soient publics ou privés », a expliqué Guy Roger Nguema Ndong, représentant de l'AUF.

Soulignons que cette formation se tient à la demande de l'Université Omar Bongo qui va du constat que trouver des financements extérieurs est plus qu'un simple enjeu. Ce qu'assure le professeur Guy Serge Bignoumba, le directeur de l'École doctorale, : " (...) Cette activité de recherche exige un minimum de moyens financiers. Les dotations budgétaires de l'État, ne sont pas suffisantes pour couvrir l'entièreté de nos besoins en financement ".

Il est donc impératif, comme dans toutes les universités du monde, de rechercher des financements alternatifs en répondant aux appels à projets. Cette activité, a-t-il précisé, est une " activité professionnelle qui mérite d'être maîtrisée, notamment dans ses procédures et toutes sortes d'exigences autour de cela".

Pour le représentant de l'ambassade de France, Mathieu Fau-Nougaret, en charge de l'enseignement supérieur, quant à lui a exprimé l'espoir que les enseignants-chercheurs soient suffisamment outillés " pour pouvoir conquérir les marchés internationaux". Il a également préconisé la mise en place d'une base de données interne pour recenser tous les appels à projets et maximiser les chances de participation.

Cette formation est donc une occasion pour ces participants d'obtentir les clés pour identifier les offres pertinentes, leur entretien, et la gestion du projet. L'Agence universitaire de la francophonie et l'Université Omar Bongo ont ainsi posé les bases d'une stratégie de recherche plus offensive et mieux connectée aux opportunités globales.