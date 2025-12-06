Gabon: Protéger chaque franc public - L'exhortation de Justine Judith Lekogo aux Gabonais

Lors de son passage percutant à la télévision, l'honorable Justine Judith Lekogo a lancé un véritable cri d'alarme pour sauver la gouvernance financière du Gabon. Elle a d'abord salué la détermination du Ministre d'État en charge de l'Économie et des Finances, avant d'appeler sans détour à une rupture radicale avec les habitudes qui gangrènent la gestion publique.

Elle a dénoncé avec force la prolifération de mécanismes parallèles -- fonds hors-budget, comptes spéciaux, circuits informels -- qui, selon elle, trahissent l'esprit même de la loi des finances. Elle a fustigé une « institutionnalisation de la dérogation » qui vide la République de sa substance et prive les citoyens d'infrastructures essentielles, de services publics efficaces et de perspectives d'avenir.

Dans un ton résolument engagé, Justine Judith Lekogo a alerté sur les dérives dans la gestion de la dette : fonds détournés de leur objet, comptes ouverts hors du Trésor, manque de contrôle, opacité totale. Elle a accusé certains acteurs, parfois protégés par des réseaux d'influence, de se croire au-dessus des règles communes.

Pour elle, la réforme de l'unicité des caisses ne saura suffire sans une volonté politique ferme, sans sanctions exemplaires et sans la vigilance constante des citoyens. Car la lutte contre la corruption, insiste-t-elle, n'est pas seulement l'affaire des gouvernants : elle est un devoir collectif.

Dans son intervention, elle a exhorté les Gabonais à refuser définitivement l'impunité, à dénoncer les abus et à défendre chaque franc public comme un bien sacré. À défaut, prévient-elle, le pays court à la perte de sa souveraineté financière et à une fracture sociale irréversible.