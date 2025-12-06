Congo-Brazzaville: Croissance sociale - Le premier forum sur la valorisation du capital humain s'est tenu à Brazzaville

6 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Guy-Gervais Kitina

Plus de 300 participants ont pris part, du 3 au 4 décembre à Brazzaville, au premier forum du capital humain organisé sur le thème « Développement et valorisation du capital humain : pilier de la croissance économique et sociale en République du Congo ».

Ce forum qui réunissait des décideurs économiques, experts nationaux et entreprises, parmi lesquelles Africa Global Logistics (AGL) et Congo, terminal a permis de mettre en relief l'adéquation emploi-formation en vue de susciter l'attractivité des talents, mettre en lumière la corrélation qualité de vie au travail et productivité.

L'événement se positionne comme la plateforme de référence pour les professionnels des Ressources Humaines en République du Congo et se veut un espace d'échange, de formation mais aussi de réflexion stratégique autour du développement et de la valorisation du capital humain.

« Au cours des ateliers, les professionnels ont trouvé un espace d'échanges et partage d'expérience. Les étudiants et chercheurs d'emplois eux ont pu échanger avec les équipes RH sur les questions de recrutement et entretiens d'embauche », s'est réjoui Nouani Kiba Gatsongo, président exécutif de l'observatoire africain des ressources humaines.

Pour sa part, le directeur des Ressources humaines Congo Terminal, Aristide NDJAWE a soutenu qu'orienter les jeunes, leur donner les outils d'employabilité ou les astuces pour réussir leur vie professionnelle font partie des priorités d'AGL. « La solidarité est une valeur partagée par tous les collaborateurs de notre entreprise », a-t-il indiqué.

Présents dans les salons business, les forums d'emplois, orientation scolaire formation des jeunes, Africa Global Logistics Congo et Congo Terminal accompagnent également plusieurs projets de sponsoring et mécénat en lien avec les guidelines du Groupe.

