Gabon: Administration décentralisée - Installation des maires de Makokou et Mouila

5 Décembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MISD

Le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation M.Hermann Immongault a procédé, le vendredi 5 decembre 2025, à l'installation des Maires des Communes de Makokou et Mouila.

La première escale a d'abord été Makokou, Chef lieu de la province de l'Ogooué Ivindo. À Makokou, la Déléguée Spéciale sortante Estelle Milagolo est le Maire élu qui succède donc à elle-même.

Comme partout ailleurs, le Ministre Hermann Immongault a indiqué à la seule femme Maire d'une capitale provinciale, les attentes de la tutelle et des collectivités locales de la Vè République.

Apres son installation, la Mairesse de Makokou a, à son tour, installé ses adjoints.

Après Makokou, le Ministre de l'Intérieur s'est rendu à Mouila dans la province de la Ngounié.

La bas, la cérémonie a commencé par le onclave de passation de charges et de rupture de gestion entre le Délégué Spécial sortant, le Général Cyriaque Mbadinga et le Maire élu Fidèle Bouka.

Puis installation du Maire et allocutions d'usage avant la mise en fonction des adjoints au Maire.

L'installation de l'édile de la Commune de Mouila a constitué l'avant dernière étape de mise en fonction des Maires des Capitales provinciales.

