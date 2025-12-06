Soudan: Le Ministère des AE condamne le massacre odieux perpétré par la milice rebelle dans la région de Kalogi

Le Ministère des Affaires Etrangères a condamné dans un communiqué le massacre odieux perpétré par la milice rebelle dans la région de Kalogi, État du Sud-Kordofan, contre les citoyens désarmés et les enfants de maternelle.

« Poursuivant la campagne du génocide menée par la milice terroriste des Janjawids contre des communautés soudanaises spécifiques, la milice raciste a commis hier un nouveau massacre dans la ville de Kalogi, sud Kordofan, faisant 79 victimes civiles, dont 43 enfants et six femmes. » a dit le communique.

La milice terroriste a commis ce crime odieux d'une manière qui confirme que son objectif était de faire le plus grand nombre possible de victimes parmi les civils.

Elle a d'abord bombardé une école maternelle avec des missiles tirés d'un drone, faisant un grand nombre de victimes parmi les élèves.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lorsque les habitants se sont précipités pour secourir les enfants blessés, la milice a recommencé à bombarder la maternelle, tuant plusieurs personnes, dont des enfants qui n'avaient pas été touchés la première fois. La milice criminelle ce n'est pas arrêtée là, elle a poursuivi les victimes et les secouristes à l'hôpital rural où les blessés avaient été transportés, portant le nombre de victimes à 79 morts et 38 blessés, a précisé le texte.

Le communique a dit : « Le fait de viser des enfants et des blessés de cette manière terroriste effroyable est un acte sans précédent dans l'histoire du monde, même parmi les groupes terroristes les plus brutaux. Cela prouve une fois de plus que la milice terroriste interprète l'indifférence de la communauté internationale face à ses atrocités continues comme un encouragement et une approbation de ces crimes. »

Les parrains de la milice, le Conseil de sécurité de l'ONU et les acteurs internationaux sont responsables de la continuation de ces massacres.

Le Conseil de sécurité et les parties internationales concernées ont été incapables de simplement suivre la mise en oeuvre de la résolution du Conseil visant à lever le siège sur El Fasher et à arrêter l'attaque contre cette ville, et ont ignoré les avertissements successifs concernant un génocide imminent dans la ville.

« Après le génocide, qui se poursuit encore aujourd'hui, ils se sont contentés de condamnations verbales qui ne se sont pas traduites par des mesures pour limiter la capacité de la milice terroriste à commettre de telles atrocités. » a réitéré le texte.

Tout cela confirme qu'il est impossible de coexister avec cette milice terroriste, qui manque du moindre sens humanitaire et ne respecte aucune coutume ni aucune loi.