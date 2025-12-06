Afrique: La Suède prévoit de diminuer ses fonds de la coopération avec les pays africains.

Addis-Abeba — La Suède a annoncé qu'elle mettrait fin, de manière progressive, à ses programmes d'aide au développement dans cinq pays au cours des prochaines années, afin de réorienter ces ressources vers un soutien accru à l'Ukraine.

Selon Benjamin Dousa, ministre suédois de la Coopération internationale au développement et du Commerce extérieur, Stockholm prévoit de réduire graduellement son engagement au Zimbabwe, en Tanzanie, au Mozambique, au Libéria ainsi qu'en Bolivie.

Cette réallocation fait partie d'une stratégie visant à renforcer l'appui financier à l'Ukraine, considérée comme la priorité centrale de la politique étrangère et de l'aide suédoises.

Le gouvernement entend ainsi porter son soutien à Kiev à au moins 10 milliards de couronnes (1,06 milliard de dollars) d'ici 2026. « Il n'existe aucune source d'argent illimitée ; les fonds doivent nécessairement venir d'ailleurs », a souligné le ministre.

Les autorités suédoises estiment que ces ajustements libéreront plus de 2 milliards de couronnes au cours des deux prochaines années, somme qui sera notamment utilisée pour des projets de reconstruction en Ukraine, dont la remise en état de son réseau énergétique.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, l'actuel gouvernement avait déjà réduit l'aide accordée à plus d'une dizaine de pays, parmi lesquels le Burkina Faso et le Mali.

Bien que la Suède demeure l'un des principaux bailleurs mondiaux en matière d'aide humanitaire et de coopération au développement -- avec un budget annuel de 56 milliards de couronnes ces trois dernières années -- celui-ci sera ramené à 53 milliards pour la période 2026-2028.

Par ailleurs, une partie des ressources sera redirigée vers la gestion de l'immigration et les programmes de retour des migrants.