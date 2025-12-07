Togo: Une opération qui nettoie les villes et éduque les citoyens

6 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Partout au Togo, des milliers de citoyens se sont mobilisés samedi pour la dernière opération Togo propre de l'année.

De Lomé à Cinkassé, jeunes, riverains et autorités locales ont uni leurs efforts pour nettoyer rues, trottoirs et espaces publics, dans un élan collectif devenu un rendez-vous civique majeur.

Armés de balais, râteaux et paniers, les participants ont été appuyés par les communes, qui ont déployé leurs équipes techniques pour faciliter le ramassage et l'évacuation des déchets. Les camions bennes ont ensuite pris le relais pour transporter les ordures vers les décharges, notamment le centre d'enfouissement technique d'Aképé.

Relancée après la parenthèse imposée par la Covid-19, qui avait favorisé la réapparition de dépotoirs sauvages, l'initiative retrouve depuis plusieurs mois son rythme et son dynamisme. Et avec elle, un message central : la propreté est l'affaire de tous, et chaque citoyen peut jouer un rôle dans l'amélioration du cadre de vie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà du nettoyage, Togo propre renforce le lien social, met en mouvement les communautés et rappelle l'importance d'une culture de l'hygiène partagée. Une opération qui nettoie les villes, mais surtout qui construit des habitudes durables et une conscience collective.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.