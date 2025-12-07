Togo: Une opération qui nettoie les villes et éduque les citoyens

Partout au Togo, des milliers de citoyens se sont mobilisés samedi pour la dernière opération Togo propre de l'année.

De Lomé à Cinkassé, jeunes, riverains et autorités locales ont uni leurs efforts pour nettoyer rues, trottoirs et espaces publics, dans un élan collectif devenu un rendez-vous civique majeur.

Armés de balais, râteaux et paniers, les participants ont été appuyés par les communes, qui ont déployé leurs équipes techniques pour faciliter le ramassage et l'évacuation des déchets. Les camions bennes ont ensuite pris le relais pour transporter les ordures vers les décharges, notamment le centre d'enfouissement technique d'Aképé.

Relancée après la parenthèse imposée par la Covid-19, qui avait favorisé la réapparition de dépotoirs sauvages, l'initiative retrouve depuis plusieurs mois son rythme et son dynamisme. Et avec elle, un message central : la propreté est l'affaire de tous, et chaque citoyen peut jouer un rôle dans l'amélioration du cadre de vie.

Au-delà du nettoyage, Togo propre renforce le lien social, met en mouvement les communautés et rappelle l'importance d'une culture de l'hygiène partagée. Une opération qui nettoie les villes, mais surtout qui construit des habitudes durables et une conscience collective.