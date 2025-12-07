Congo-Kinshasa: Des agents retraités de la CENI réclament leurs rentes de survie

6 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans un communiqué parvenu vendredi 5 décembre à Radio Okapi, plus de cent agents et cadres retraités de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) exigent le paiement de leurs rentes de survie pour leur permettre de remplir leurs obligations sociales.

Leur porte-parole, Nicaise Ibula, regrette qu'ils soient jetés en pâture après avoir servi dignement la nation à travers la CENI. Il relève également des erreurs matérielles dans les calculs de leurs décomptes finaux, en violation notamment de la loi portant régime de sécurité sociale des agents publics de l'Etat.

Des personnes disent réclamer leurs droits depuis plus d'une année après, sans succès.

Pour sa part, la CENI précise que la finalisation de ces démarches et la pérennité de ces acquis demeurent tributaires des engagements financiers qui seront formalisés par le Gouvernement de la République pour la prise en charge effective des retraités.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.