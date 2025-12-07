Congo-Kinshasa: Des agents retraités de la CENI réclament leurs rentes de survie

Dans un communiqué parvenu vendredi 5 décembre à Radio Okapi, plus de cent agents et cadres retraités de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) exigent le paiement de leurs rentes de survie pour leur permettre de remplir leurs obligations sociales.

Leur porte-parole, Nicaise Ibula, regrette qu'ils soient jetés en pâture après avoir servi dignement la nation à travers la CENI. Il relève également des erreurs matérielles dans les calculs de leurs décomptes finaux, en violation notamment de la loi portant régime de sécurité sociale des agents publics de l'Etat.

Des personnes disent réclamer leurs droits depuis plus d'une année après, sans succès.

Pour sa part, la CENI précise que la finalisation de ces démarches et la pérennité de ces acquis demeurent tributaires des engagements financiers qui seront formalisés par le Gouvernement de la République pour la prise en charge effective des retraités.