Togo: Volontaires nationaux et internationaux, « Ces héros de tous les jours » célébrés à Lomé avec en fond le lancement de l'AIV 2026 !

Ils impactent la vie des communautés dans divers domaines dont la Santé, l'éducation, l'administration, l'environnement, l'assainissement, la justice, l'équité genre et autres. Eux, ce sont les volontaires aussi bien nationaux qu'internationaux. Leurs engagement désintéressé et abnégation ou mieux encore dévotion au service des populations dans les communautés où ils sont mobilisés ont été célébrés Vendredi à Lomé, à l'occasion de la Journée internationale du Volontariat. Cette célébration annuelle avec pour thème « Chaque geste compte », a été également couplée du lancement officiel de l'Année Internationale du Volontariat (AIV).

Pour l'occasion, la ministre du Développement à la Base, de l'Economie sociale et Solidaire, et celui délégué chargé de la Jeunesse et des Sports, Abdul-Fahd FOFANA, était aux côtés des responsables de l'ANVT (Agence Nationale du Volontariat au Togo) et des milliers de volontaires qui ont fait le déplacement de la Grande salle de la Maison des Jeunes à Amandahomé.

Dans son mot, le ministre FOFANA, a salué le choix fait par ces jeunes gens d'être au service des communautés. « Les volontaires font le choix précieux de se mettre au service des personnes les plus vulnérables. Chaque jour, ils se rassemblent autour des projets qui soutiennent le développement de nos communautés, sans rien attendre en retour. Ils contribuent à un mieux-être, un mieux-vivre, un mieux-s'épanouir, un mieux-apprendre, un mieux-se soigner, un mieux-se protéger. Chaque jour, d'autres jeunes rejoignent cet élan, animés par la même passion ; la même foi et la même détermination. C'est cela, la solidarité : ce geste, parfois simple, mais essentiel, qui témoigne que chaque action, aussi modeste soit-elle, compte », a-t-il déclaré, admiratif. En tout cas, à ses yeux, ils sont des « héros de tous les jours ».

On peut à travers ses mots, comprendre que « dans la feuille de route gouvernementale, le volontariat occupe une place centrale en tant que levier d'inclusion, de valorisation du capital humain et d'insertion professionnelle ».

A tous les corps de volontariats engagés au service du développement au Togo, à savoir ONU Volontaires, France Volontaires, le Corps de la Paix, Carrefour International, la Croix Rouge, et l'ensemble des associations de volontariat, il a transmis les remerciements du gouvernement togolais. C'est donc la même reconnaissance qui est adressée à la Délégation de l'Union Européenne qui accompagne le volontariat au Togo à travers plusieurs partenariats avec l'ANVT.

De l'AIV 2026, lancée, le membre du gouvernement a indiqué qu'il ne s'agit pas que d' « une simple désignation calendaire » mais d'un « appel vibrant à l'action, une mobilisation sans précédent visant à reconnaitre et à amplifier l'impact crucial des volontaires dans l'attente de nos Objectifs de Développement Durable ».

Par cette célébration, il est projeté des actions de plaidoyer, de renforcement de capacités, de valorisation du potentiel transformateur du volontariat au profit des jeunes. Enfin, a réaffirmé le ministre Fofana, « l'engagement du gouvernement à poursuivre et à renforcer les actions en faveur de la jeunesse ».

Directeur général de l'ANVT, Dr Omar AGBANGBA tout en remerciant différents acteurs, est revenu sur des chiffres clés du volontariat au Togo. Il en ressort que « depuis 2011, ce sont 80694 volontaires nationaux qui ont été mobilisés par l'ANVT et déployés sur des missions de développement dans les communautés les plus éloignées, contribuant à réduire la précarité et l'exclusion sociale. A leurs côtés, plus de 2500 volontaires internationaux, issus de divers programmes ont apporté leur soutien et témoigné de leur solidarité envers le peuple togolais ».

Cette apothéose de la Journée internationale des volontaires à Lomé a rassemblé, outre les volontaires nationaux et internationaux, des représentants des différents corps de volontariat au Togo, des organisations de la société civile, des autorités locales, des chefs traditionnels ainsi que des partenaires techniques et financiers.