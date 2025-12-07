Togo: Derniers coups de balai de Joseph Gomado et ses pairs et autres collaborateurs

Toujours actifs aux côtés des populations de la commune de Golfe 1, Joseph Gomado, Maire principal et ses pairs élus de la commune ainsi que d'autres collaborateurs ont donné leurs derniers coups de balai avant les fêtes de fin d'année ce Samedi. Ce fut au cours de la dernière édition de l'année des opérations Togo propre, qui a eu lieu ce Samedi à travers le pays.

Pour ce dernier acte, ce fut les alentours de l'annexe de la Mairie de Golfe, Akodesséwa qui ont eu droit à la débauche d'énergie des personnes mobilisées ainsi que des populations. Parmi les mobilisées, on notait la présence dès les premières heures de la matinée, des agents municipaux, volontaires et habitants du quartier. Tout ce moment nde muni de divers outils de travail et appuyé par les engins mobilisés par la Mairie, ont pris part aux activités de nettoyage.

Joseph Gomado, outre les actions faites, a échangé avec les participants et a salué au passage l'esprit de solidarité qui a toujours prévalu. Aussi, a-t-il pris sur lui de rappeler aux uns et aux autres que la propreté du cadre de vie dépend autant des actions collectives que des gestes quotidiens de chaque ménage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au terme de la matinée de ce Samedi 06 Décembre, c'est donc des abords de la mairie annexe d'Akodesséwa bien propre que les personnes mobilisées ont laissé après ramassage des déchets et nettoyage de différents points sensibles du secteur.

En multipliant ces opérations, on ose espérer que l'objectif de la Mairie qui est faire de ces moments de nettoyage un réflexe partagé et construire ensemble un environnement plus propre et plus agréable pour tous, sera forcément atteint.