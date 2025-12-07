Congo-Brazzaville: Evaluation des politiques publiques - Une meilleure approche pour promouvoir la bonne gouvernance

Le ministère de l'Economie, du Plan et de l'Intégration régionale, et celui de la réforme de l'Etat ont co-organisé, les 4 et 5 décembre, au grand hôtel de Kintélé, les premières journées congolaises de l'évaluation. La rencontre avait pour objectif de renforcer l'évaluation des politiques publiques afin de promouvoir la bonne gouvernance de l'action publique.

Les premières journées congolaises de l'évaluation (JCE) se sont tenues sur le thème « L'évaluation des politiques publiques, un levier stratégique pour la promotion de la bonne gouvernance de l'action publique ». Plusieurs cadres représentant les administrations publiques et privées, la société civile et les partenaires techniques et financiers y ont pris une part active.

Ces assises avaient pour objectif de favoriser les échanges d'expériences, les bonnes pratiques d'évaluation des politiques publiques et de renforcer le réseautage entre les experts.

Quelques panels ont été animés au cours de cette rencontre, avec pour objectif d'identifier les solutions adéquates susceptibles de promouvoir le suivi et l'évaluation des politiques publiques, des programmes et des projets de développement pour la promotion de la bonne gouvernance de l'action publique. Ils ont porté, entre autres, sur « l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, des programmes et des projets de développement ; pratique évaluative au Congo ; professionnalisation de l'évaluation des politiques publiques, des programmes et des projets de développement ; rôle des différents acteurs nationaux clés dans l'évaluation des politiques publiques, des programmes et des projets de développement et contribution des partenaires techniques et financiers à l'évaluation des politiques publiques, des programmes et projets de développement.

Dans les discussions qui ont suivi, il en est ressorti que le Congo dispose de plus d'une centaine de réformes et des textes de loi les plus alléchants mais ne sont jamais appliqués. « Le Congo dispose de plus d'une centaine de réformes, mais qui ne sont jamais appliquées. Nos ministères, il faut l'avouer, sont des cimetières de réformes, parce que très souvent, nous les initions mais elles n'aboutissent pas. Nous fabriquons une réforme qui s'arrête, mais sans l'évaluer, après nous passons à une autre. Au Congo, les textes de loi y sont, mais nous devons marquer un arrêt pour les diagnostiquer et les évaluer, car nombreux d'entre eux se chevauchent, parfois se contredisent même, afin de les rationaliser », a souligné Mr Mikayoulou, un expert congolais en la matière.

Les participants ont, par ailleurs, relevé que nombreux acteurs interviennent dans l'évaluation des politiques publiques, mais il est impérieux qu'ils travaillent en synergie pour plus d'efficacité et de résultats. Face aux défis permanents du développement national, a dit le ministre chargé de l'Economie, Ludovic Ngatsé, plusieurs chantiers doivent être consolidés au plus vite pour renforcer l'efficacité du dispositif d'évaluation.

Il s'agit, entre autres, de finaliser et soumettre à la validation gouvernementale le rapport d'évaluation intermédiaire du PND 2022-2026 ; renforcer les capacités des unités de planification et de suivi-évaluation au sein des ministères sectoriels ; parachever l'opérationnalisation du Système national de suivi-évaluation; d'intégrer de manière plus systématique l'évaluation dans les processus de prise de décision stratégique.

Des recommandations

A l'issue des travaux, les participants ont formulé quelques recommandations visant l'amélioration des politiques publiques. Ils demandent, entre autres, d'accélérer le processus d'institutionnalisation de l'évaluation ; de renforcer la professionnalisation de l'évaluation ; d'instituer des journées congolaises de l'évaluation et de promouvoir les échanges d'expérience avec les pays ayant des systèmes d'évaluation et avancer.

Ouvertes par le ministre d'Etat, Claude Alphonse N'Silou, les premières journées congolaises de l'évaluation qui ont connu la participation des experts venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Maroc et du Sénégal, ont été clôturées par le ministre chargé de la Réforme de l'Etat, Luc Joseph Okio.