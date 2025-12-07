Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 07 Décembre 2025

revue de presse

Sénégal : Baisse des prix du carburant

La forte baisse des prix des carburants annoncée par le gouvernement intervient alors que les performances croissantes des projets pétrolier et gazier Sangomar et GTA renforcent les exportations sénégalaises et améliorent nettement la balance commerciale, offrant au pays une marge de manœuvre inédite sur son marché énergétique.

Le gouvernement sénégalais a officialisé jeudi la nouvelle structure des prix des produits pétroliers, applicable à partir du 6 décembre 2025. Comme annoncé fin octobre par le Premier ministre Ousmane Sonko, le super carburant et le gasoil enregistrent une baisse notable : 70 FCFA pour le super et 75 FCFA pour le gasoil, après près de deux ans de stabilité à un niveau record. [Source Apanews]

Les États-Unis débloquent 228 millions de dollars pour moderniser le système de santé rwandais

Quelques jours après la réaffirmation des engagements de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington, les États-Unis ont annoncé un partenariat financier de 228 millions de dollars destiné à renforcer le secteur de la santé rwandais.

Cette enveloppe s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle d’aide de l’administration américaine, axé sur le renforcement des systèmes sanitaires locaux. Ce financement vise principalement à intensifier la lutte contre les maladies infectieuses, comme le VIH/SIDA et le paludisme, tout en améliorant la capacité du Rwanda à répondre aux épidémies. Cette approche s’aligne sur la stratégie "America First Global Health Strategy", dévoilée en septembre, qui privilégie l’autonomie des pays partenaires dans la gestion de leur santé publique. [Source Africanews]

Guinée : La justice sonne la fin de l’impunité numérique

En pleine campagne présidentielle, la justice guinéenne frappe fort contre ce qu’elle qualifie de « désinformation » sur les réseaux sociaux. Le Procureur général menace désormais de poursuites systématiques toute personne accusant l’État d’enlèvements sans preuves.

Le Parquet Général près la Cour d’Appel de Conakry a adressé un avertissement ferme contre la multiplication des accusations d’enlèvements et de disparitions ciblant les autorités publiques. Dans une note officielle publiée ce jeudi 4 décembre 2025, le Procureur Général Fallou Doumbouya a haussé le ton, menaçant de poursuites judiciaires systématiques toute personne imputant à l’État des actes criminels sans preuve factuelle. [Source Afrik.com]

Burkina–Côte d’Ivoire : Un pas décisif pour relancer une relation stratégique en crise

Ouagadougou et Abidjan affichent leur volonté de tourner la page des tensions. Une rencontre à haut niveau relance l’espoir d’un rapprochement entre deux voisins essentiels à la stabilité régionale.

Le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire veulent restaurer des relations historiques malmenées depuis l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. À Ouagadougou, le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu son homologue ivoirien Adama Dosso pour une rencontre jugée « fraternelle » et « sincère ». [Source Africa Radio]

Au Maroc, la mystérieuse disparition du Français Clément Besneville

Le trentenaire s’est « évaporé » à Rabat, en avril 2024. Depuis, l’enquête piétine. La dernière hypothèse en date, qui a précipité l’ouverture d’une procédure du Parquet national antiterroriste français, serait la radicalisation islamiste de l’ingénieur.

Didier et Véronique Besneville se souviennent précisément de l’appel téléphonique qu’ils ont reçu, le 29 juillet. Au bout du fil, « l’agent SI 2104 » de la Direction générale de la sécurité intérieure leur donne rendez-vous. Le surlendemain, les deux retraités quittent leur bourgade de Saint-Sauveur-sur-Ecole, en Seine-et-Marne, pour le siège du service de renseignement à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), où ils sont questionnés, séparément, pendant plusieurs heures. [Source Le Monde Afrique]

Lomé découvre le charme intemporel du café turc

L’ambassadrice de Turquie au Togo, Muteber Kılıç, a troqué vendredi son rôle diplomatique pour celui de passionnée du café, en offrant à ses invités une véritable immersion dans l’univers du café turc, ce breuvage emblématique du Moyen-Orient.

Recevant ses hôtes dans une atmosphère conviviale, la diplomate a rappelé que le café turc n’est pas une simple boisson. C’est un rituel social, un symbole d’hospitalité, de respect et d’amitié qui traverse les siècles. Servi dans de petites tasses délicates, il accompagne les grandes discussions comme les moments d’intimité, et marque souvent l’accueil d’un invité de marque. [Source Togonews]

Budget 2024 au Gabon: 102 milliards d’annulation de crédits en violation de la loi

Le Rapport sur l’exécution des lois de finances relatif au règlement du budget 2024, produit par la Cour des comptes, dresse un constat particulièrement sévère de la gestion budgétaire de l’État. Sous-estimation du niveau réel de la dette, détournement d’objectifs, manque de transparence, mais surtout annulations de crédits opérées en contradiction avec la loi organique, le document met en lumière d’importantes irrégularités.

Ces pratiques exposent le budget de l’État à un défaut de sincérité et révèlent des défaillances dans la maîtrise des crédits engagés au cours de l’exercice 2024. La Cour exige ainsi des clarifications immédiates, notamment concernant les écarts entre les montants déclarés et ceux effectivement exécutés. [Source GabonMediaTime]

Cameroun: Un opposant libéré, un autre incarcéré au pénitencier de Kondengui

Au Cameroun, le professeur Jean Calvin Aba'a Oyono, l'un des soutiens d'Issa Tchiroma Bakary, interpellé à Yaoundé au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2025, est libre. Il a regagné son domicile vendredi 5 décembre dans la soirée après avoir été retenu plus d'un mois au secrétariat d'État à la défense (SED). Arrêté un jour avant lui avec Anicet Ekane, décédé en prison il y a près d'une semaine, Djeukam Tchameni a, quant à lui, été inculpé et envoyé en prison. [Source RFI]

Législatives 2025 en Côte d’Ivoire : Le procureur convoque les candidats

En Côte d’Ivoire, le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan a convoqué les candidats de huit communes du district à une réunion d’information et de sensibilisation, selon un communiqué publié le 5 décembre. La rencontre se tiendra le mercredi 10 décembre à 10 heures à l’hôtel Novotel Marcory.

Sont concernés les candidats d’Adjamé, Attécoubé, Cocody, Koumassi, Marcory, Plateau, Port-Bouët et Treichville. Le procureur Koné Braman Oumar y rappellera « les exigences liées au maintien de l’ordre public » pendant la période électorale. La présence de tous les candidats, ou de leurs représentants dûment mandatés, est « vivement souhaitée ». [Source Beninwebtv]

Évaluation des politiques publiques au Congo : Une meilleure approche pour promouvoir la bonne gouvernance

Le ministère de l’Économie, du Plan et de l’Intégration régionale, et celui de la réforme de l’État ont co-organisé, les 4 et 5 décembre, au grand hôtel de Kintélé, les premières journées congolaises de l’évaluation. La rencontre avait pour objectif de renforcer l'évaluation des politiques publiques afin de promouvoir la bonne gouvernance de l'action publique.

Les premières journées congolaises de l’évaluation (JCE) se sont tenues sur le thème « L’évaluation des politiques publiques, un levier stratégique pour la promotion de la bonne gouvernance de l’action publique ». Plusieurs cadres représentant les administrations publiques et privées, la société civile et les partenaires techniques et financiers y ont pris une part active. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

