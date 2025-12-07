Bénin: Des militaires annoncent à la télévision publique «démettre de ses fonctions» le président Talon

7 Décembre 2025
Radio France Internationale

Des militaires béninois ont annoncé tôt dimanche matin sur la télévision publique avoir "démis de ses fonctions" le président Patrice Talon, qui devait passer la main en avril prochain après 10 ans au pouvoir.

La situation reste confuse à Cotonou où des tirs ont été entendus près dans la zone du port et de la présidence il y a quelques heures. Une source sécuritaire jointe par RFI a très vite évoqué une tentative de Coup d'état en cours. La circulation autour de la présidence est bloquée et des hélicoptères survolent la zone.

Aucune information officielle n'a été communiquée ce dimanche matin sur la situation de Patrice Talon

(Plus d'informations à suivre...)

