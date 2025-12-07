Afrique de l'Ouest: Tentative de coup d'État au Bénin - La CEDEAO condamne et réaffirme son soutien aux autorités

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a exprimé sa « consternation » après des informations faisant état d’une tentative de coup d’État militaire en République du Bénin. Dans une déclaration publiée ce 07 décembre, l’organisation régionale a fermement condamné cette action qualifiée d’« anticonstitutionnelle » et de « subversion de la volonté du peuple béninois ».

La CEDEAO a appelé au respect strict de la Constitution du Bénin et salué les efforts entrepris par le gouvernement ainsi que par l’armée républicaine pour contenir la situation. Cependant, l’organisation a averti que les auteurs du complot seraient tenus responsables, individuellement et collectivement, de toute perte de vies humaines ou de tout dommage matériel résultant de leurs actes.

Réaffirmant sa détermination à soutenir les institutions béninoises, la CEDEAO a assuré qu’elle accompagnerait le gouvernement et le peuple par tous les moyens nécessaires. Elle a notamment évoqué la possibilité de mobiliser la force régionale en attente pour défendre la Constitution et préserver l’intégrité territoriale du pays.