Madagascar: Épidémie - Un millier de cas de rougeole recensés

L'épidémie de rougeole progresse et frappe surtout les enfants en bas âge, au centre des actions de riposte.

Après quelques années d'accalmie, la rougeole refait surface. Depuis le début de l'année, 1 394 cas ont été recensés. « Un décès lié à la rougeole a été confirmé dans le district de Bekily », indique le Dr Paubert Tsivahiny, directeur du Programme élargi de vaccination (DPEV) au ministère de la Santé publique. Il précise que 286 cas ont été confirmés par l'Institut Pasteur de Madagascar (IPM), les autres ayant été établis par lien épidémiologique.

« Lorsqu'un district est déclaré en épidémie, tout cas présentant les signes typiques de la maladie est considéré comme confirmé », rappelle-t-il.

Vingt-huit districts sont actuellement en situation d'épidémie. Antananarivo en fait partie : « Trois cas détectés en quatre semaines suffisent à déclencher cette classification », souligne le responsable. Les enfants et adultes pris en charge cette semaine au CSB d'Alasora ont ainsi été classés comme cas de rougeole.

Campagne

Pour freiner la propagation, le ministère de la Santé publique et ses partenaires lanceront une campagne de vaccination du 8 au 12 décembre. La baisse du taux de vaccination infantile est pointée comme la principale cause de cette flambée.

La campagne cible les enfants de 6 à 24 mois, particulièrement vulnérables. « Depuis janvier, le plus jeune patient a 6 mois et le plus âgé 15 ans. Les stocks disponibles permettent de couvrir efficacement cette tranche d'âge », assure le Dr Paubert Tsivahiny.

Les autorités veulent éviter un scénario similaire à la sévère flambée de 2018-2019, qui avait touché 244 000 personnes et fait 1 080 décès, majoritairement des enfants. Ces derniers restent au coeur des efforts de prévention.