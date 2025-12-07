Madagascar: Carburant - Les prix à la pompe repartent à la hausse

Les prix des carburants à Madagascar augmentent depuis le 5 décembre. Cette hausse s'inscrit dans le mécanisme d'ajustement automatique récemment renouvelé par le gouvernement.

Les automobilistes malgaches doivent désormais prévoir des dépenses légèrement plus élevées à la station-service. Depuis le 5 décembre, les prix des trois principaux carburants sont en hausse. Le supercarburant et le gasoil augmentent de 110 ariary par litre, tandis que le pétrole lampant progresse de 90 ariary, selon l'Office Malgache des Hydrocarbures (OMH).

Concrètement, le litre de supercarburant passe de 5 060 à 5 170 ariary, le gasoil de 4 550 à 4 660 ariary, et le pétrole lampant de 3 400 à 3 490 ariary. Ces ajustements découlent du mécanisme d'ajustement automatique des prix, qui intègre l'évolution des cours internationaux des produits pétroliers et les variations du taux de change entre l'ariary et le dollar américain. Le système limite les fluctuations mensuelles à 200 ariary par litre afin de prévenir des hausses trop importantes pour les consommateurs.

Pour les chauffeurs de bus, cette évolution reste gérable. « Cette hausse de 100 ariary par litre n'est pas dramatique », explique un conducteur de la ligne 180. « Nos frais fixes restent les mêmes, donc ce n'est pas un gros changement, même si on le ressent au quotidien. »

Cadre réglementaire

Le mécanisme d'ajustement automatique des prix a récemment été renouvelé par le Conseil des ministres, via le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Selon les informations disponibles, ce renouvellement devrait intervenir tous les six mois pour adapter le dispositif aux évolutions du marché tout en limitant l'impact sur les consommateurs.

Le directeur général par intérim de l'OMH, Cydolain Raveloson, précise qu'aucune modification n'a été apportée aux règles existantes. Il assure que les variations de prix suivent la loi de l'offre et de la demande et qu'aucun nouveau barème n'est introduit en dehors du cadre réglementaire en vigueur.

Cette décision vise à maintenir la stabilité des prix et à protéger les consommateurs contre des fluctuations trop brusques. L'OMH rappelle que « le prix du gasoil à Madagascar reste parmi les plus bas de la région, et que la variation mensuelle est plafonnée afin de limiter l'impact sur les ménages ». Le mécanisme repose sur une analyse des cours sur deux mois pour assurer un équilibre sur six mois, et respecte les lois sur la concurrence ainsi que les principes du marché.

« Il permet de contenir les subventions publiques, de garantir une stabilité économique et d'instaurer un calcul des prix plus transparent et prévisible », ajoute l'OMH.

Pour décembre, la tendance est donc à la hausse, même si elle demeure encadrée pour éviter des variations excessives. Pour janvier, les calculs sont encore en cours, mais un allègement reste possible.