Afrique: Basketball 3x3 - Africa Cup - Les Ankoay dominent l'Égypte et l'Ouganda

Les Ankoay filles ont fait vibrer Mahamasina pour la première journée de l'Africa Cup 3x3. Les Malgaches ont signé deux victoires précieuses avant d'entamer la deuxième journée.

Les Ankoay filles de basketball 3x3 ont réussi leur entrée dans la défense de leur titre à domicile. Elles ont d'abord battu l'Égypte 19-17, puis l'Ouganda 18-15, clôturant ainsi la première journée de la Coupe d'Afrique au Palais des sports de Mahamasina.

L'atmosphère était brûlante dès la présentation des joueuses : Sambatra, Sarobidy, Sydonie et Christiane ont été accueillies par un public en transe. Le duel contre l'Égypte, lancé à 17 h 50, s'est pourtant avéré difficile à maîtriser. Les visiteuses ont pris les devants (4-2) avant que Christiane ne relance les Ankoay grâce à un tir primé pour revenir à 4-4.

Portées par Sarobidy et Christiane, les Malgaches ont creusé un premier écart (11-6), malgré une accumulation rapide de fautes. Deux tirs à 2 points réussis ont permis d'entretenir l'avance (13-9 puis 14-10), mais l'Égypte est revenue à deux points alors que Madagascar atteignait sa septième faute à deux minutes de la fin.

Heureusement, Christiane, intenable sous le cercle, a maintenu les Ankoay en tête (17-12). Les Égyptiennes ont tenté un ultime retour (18-16 puis 18-17), mais Madagascar a tenu bon et conclu sur le score de 19-17, décrochant une première victoire au forceps.

Deuxième match bien maîtrisé

À 19 h 25, les Ankoay retrouvaient l'Ouganda pour un match mieux contrôlé. Christiane a immédiatement donné le ton (1-0), rapidement imitée par Sambatra et Sydonie pour porter le score à 7-1. L'Ouganda a réduit l'écart (9-4), mais Madagascar a repris la main grâce à une défense agressive et des choix offensifs plus fluides (13-7).

La fin de match a été plus disputée : l'Ouganda est revenu à 13-10 puis 15-11, avant de menacer à nouveau (15-13). Les Ankoay ont toutefois trouvé les ressources pour s'échapper (17-13), puis sceller la rencontre à 18-15, confirmant leur bonne dynamique d'ensemble.

Avec ces deux victoires, les Malgaches signent un départ idéal dans leur Africa Cup à domicile. Une satisfaction partagée par l'entraîneur Eli Rakotonirina : « Les filles ont joué tendues contre l'Égypte.

Dans l'envie de bien faire, elles ont commis trop de fautes. Nous avons corrigé cela contre l'Ouganda. Avec cette double victoire, nous sommes sur la bonne voie, mais il reste encore beaucoup de matchs. Il faut garder cette dynamique. »

Les Ankoay ont réussi leur pari : lancer la compétition avec autorité. Le public de Mahamasina peut déjà rêver plus haut.