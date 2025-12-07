Soudan: Un convoi de carburant touché par une frappe de drone près de la frontière tchadienne

Au Soudan, un convoi de carburant a été détruit par une frappe de drone attribuée à l'armée régulière vendredi dans la ville frontalière d'Adikong. Elle fait face à la ville tchadienne d'Adré : principal point de passage de l'aide humanitaire à destination du Darfour, mais aussi des réfugiés fuyant la guerre et des derniers commerçants qui alimentent encore les marchés de la région.

Sur les images filmées par les témoins, la fumée noire épaisse et dense caractéristique des feux de carburant s'élève dans le ciel. Il y aurait des victimes et des dégâts matériels selon la presse soudanaise qui rappelle que ces dernières semaines, l'armée régulière intensifie ses frappes ciblant les voies d'approvisionnement des FSR en carburant en provenance principalement de Libye selon plusieurs rapports.

Les autorités locales mises en place par les FSR ont condamné la frappe en rappelant que la ville d'Adré, côté tchadien est la principale voie d'entrée de l'aide humanitaire à destination du Darfour, mais aussi des derniers commerçants qui alimentent encore les marchés de cette région dévastée par la guerre et des réfugiés qui continuent d'affluer au Tchad en sens inverse.

La frappe suscite également l'inquiétude des humanitaires dont l'un des camions a été attaqué la veille en route vers le camp de déplacés de Tawila qui accueille des dizaines de milliers des survivants des massacres d'El-Fasher. Une fermeture de ce couloir risquerait d'asphyxier le Darfour, aggravant une crise humanitaire déjà catastrophique dans la région.