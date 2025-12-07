Afrique de l'Ouest: Confédération des États du Sahel - Des envoyés spéciaux du Président Ibrahim TRAORÉ reçus par le Président TIANI

6 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Une mission envoyée par le Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a été reçue, ce samedi, par Son Excellence le Général d'Armée Abdourahamane TIANI, Président de la République, Chef de l'État du Niger. Les émissaires ont transmis un message du Président burkinabè à son homologue nigérien.

Selon le Chef de mission, M. Bassolma BAZIÉ, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-AES) du Burkina Faso, ce message empreint de fraternité et de solidarité réaffirme les relations privilégiées et multi séculaires entre les deux nations. Des rapports consolidés dans le cadre de la Confédération des États du Sahel qui unit le Burkina Faso, le Niger et le Mali.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.