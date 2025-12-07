Afrique: Journées cinématographiques de Carthage - Le court métrage « Rafet » de Khadidiatou Sow en lice

Galagos Productions vient d'annoncer la sélection officielle du court métrage « Rafet », réalisé par Khadidiatou Sow, au Festival des Journées cinématographiques de Carthage (Jcc- 13- 20 décembre 2025).

Ce film est « une ode aux êtres fragiles, à ceux qui portent leurs cicatrices comme des empreintes de vie, aux visages que l'on détourne et aux regards qui blessent ». Il s'agit d'un opus, explique la note de présentation, « sur le poids des normes, mais aussi sur la lumière qui surgit quand on ose être soi ».

« À Ngor, à Dakar, une fillette de 12 ans dissimule son visage derrière un masque en carton, fuyant les moqueries du quartier. Dans l'abri paternel, elle écoute l'histoire de Rafet -- rejetée pour sa beauté, reconnue pour son âme. Portée par ce récit, elle ose se dévoiler. Son visage marqué devient le miroir d'une vérité plus vaste : la beauté réside dans le courage d'être soi, et dans le regard qui apprend à aimer la différence », détaille le synopsis.

Dans son court métrage, Khadidiatou Sow explique que son intention est de célébrer la beauté qui naît dans la faille, la dignité des différences, la force silencieuse qui transforme la honte en courage. « J'aimerais capter l'intensité d'un geste, la vérité d'un silence, la métamorphose d'un regard qui s'ouvre. Au-delà d'un récit, Rafet est une invitation à réapprendre à voir, à accueillir l'imperfection comme une forme de grâce, et à reconnaître dans la vulnérabilité une puissance profonde », souligne-t-elle.

Khadidiatou Sow, formée à Paris (Ateliers Varan) en 2007, est la réalisatrice du film « Une place dans l'avion », sélectionné dans plusieurs festivals et récompensé par de nombreuses distinctions : African Movie Awards (Lagos) et Clap Ivoire (Abidjan) en 2017, Les Nuits en Or des César (France) en 2018, et l'Étalon d'argent au Fespaco (Burkina Faso) en 2019.