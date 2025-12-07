Afrique: Journées cinématographiques de Carthage - Le court métrage « Rafet » de Khadidiatou Sow en lice

6 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Galagos Productions vient d'annoncer la sélection officielle du court métrage « Rafet », réalisé par Khadidiatou Sow, au Festival des Journées cinématographiques de Carthage (Jcc- 13- 20 décembre 2025).

Ce film est « une ode aux êtres fragiles, à ceux qui portent leurs cicatrices comme des empreintes de vie, aux visages que l'on détourne et aux regards qui blessent ». Il s'agit d'un opus, explique la note de présentation, « sur le poids des normes, mais aussi sur la lumière qui surgit quand on ose être soi ».

« À Ngor, à Dakar, une fillette de 12 ans dissimule son visage derrière un masque en carton, fuyant les moqueries du quartier. Dans l'abri paternel, elle écoute l'histoire de Rafet -- rejetée pour sa beauté, reconnue pour son âme. Portée par ce récit, elle ose se dévoiler. Son visage marqué devient le miroir d'une vérité plus vaste : la beauté réside dans le courage d'être soi, et dans le regard qui apprend à aimer la différence », détaille le synopsis.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son court métrage, Khadidiatou Sow explique que son intention est de célébrer la beauté qui naît dans la faille, la dignité des différences, la force silencieuse qui transforme la honte en courage. « J'aimerais capter l'intensité d'un geste, la vérité d'un silence, la métamorphose d'un regard qui s'ouvre. Au-delà d'un récit, Rafet est une invitation à réapprendre à voir, à accueillir l'imperfection comme une forme de grâce, et à reconnaître dans la vulnérabilité une puissance profonde », souligne-t-elle.

Khadidiatou Sow, formée à Paris (Ateliers Varan) en 2007, est la réalisatrice du film « Une place dans l'avion », sélectionné dans plusieurs festivals et récompensé par de nombreuses distinctions : African Movie Awards (Lagos) et Clap Ivoire (Abidjan) en 2017, Les Nuits en Or des César (France) en 2018, et l'Étalon d'argent au Fespaco (Burkina Faso) en 2019.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.