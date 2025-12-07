Afrique: CAN 2025 - La FSF ouvre un bureau d'assistance pour les supporters en partance pour le Maroc

À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et face aux nouvelles procédures d'entrée mises en place par les autorités marocaines, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) annonce l'ouverture d'un bureau d'assistance destiné à accompagner les supporters souhaitant se rendre au Maroc.

Installée à Ouest Foire, dans l'ancien siège de la FSF, cette cellule sera opérationnelle à partir du lundi 8 décembre. Elle fonctionnera du lundi au vendredi, de 10h à 16h, et aura pour mission de faciliter l'obtention de l'Autorisation Électronique de Voyage (AEVM) ainsi que de la Fan ID, désormais obligatoires pour assister aux rencontres, via l'application YALLA.

Selon la FSF, ce dispositif vise à éviter aux supporters les complications liées aux démarches administratives, afin qu'ils puissent se concentrer pleinement sur leur déplacement et le soutien aux Lions.

Un passage nécessaire par l'application YALLA

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avant de se présenter au bureau, la Fédération recommande aux supporters de se préparer en amont. Trois étapes sont jugées essentielles :

Vérifier la compatibilité de son téléphone, indispensable pour utiliser l'application YALLA.

Télécharger l'application sur App Store ou Play Store.

Rassembler les pièces requises, dont un passeport valide d'au moins six mois, une photo d'identité numérique, une adresse e-mail active, un numéro de téléphone, un relevé bancaire ainsi qu'une réservation d'hôtel ou tout justificatif similaire.

Anticiper pour voyager en toute tranquillité

La FSF invite l'ensemble des supporters à anticiper leurs démarches afin d'éviter les retards et de voyager dans les meilleures conditions. Elle rappelle que l'accompagnement proposé à Ouest Foire vise à assurer un afflux massif de fans sénégalais lors de la CAN 2025, événement où les Lions compteront plus que jamais sur l'énergie de leur douzième homme.