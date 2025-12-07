Togo: Mobilisation syndicale pour inscrire la protection sociale dans le droit continental

Les organisations syndicales ont lancé samedi à Lomé un plaidoyer national d'envergure en faveur de la ratification du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des citoyens à la protection sociale.

Une démarche portée par l'Union des syndicats indépendants du Togo (UNSIT) et soutenue par l'ensemble des centrales présentes.

Réunis dans la capitale, les syndicats ont exprimé un souhait fort : voir le Togo figurer parmi les premiers pays africains à ratifier ce texte majeur. « La protection sociale est aujourd'hui un droit incontournable. Le protocole n'est pas encore ratifié et notre combat est de faire du Togo un pionnier en la matière », a déclaré Senouvo Vissikou, secrétaire général de l'UNSIT.

La rencontre vise à structurer un plaidoyer collectif et coordonné auprès des décideurs politiques pour accélérer le processus de ratification. Pour les syndicats, il s'agit de renforcer durablement la protection sociale et de garantir un minimum vital à toutes les couches de la population, en particulier les plus vulnérables : personnes handicapées, femmes, enfants, travailleurs précaires...

Ratifier le protocole permettrait au Togo d'enrichir son cadre juridique et d'améliorer ses politiques publiques dans des domaines essentiels tels que la santé, l'éducation, l'alimentation, la maternité ou encore la prise en charge du handicap.

Le protocole s'inscrit dans l'ambition continentale d'assurer un droit universel à la protection sociale, couvrant maladie, vieillesse, chômage et bien-être. Pour les syndicats togolais, l'enjeu est clair : garantir à chaque citoyen une sécurité sociale digne, indépendante des conditions économiques ou sociales.

Ces dernières années, le pays a enregistré des avancées notables avec la couverture santé universelle élargie à tous, y compris aux enfants, le programme d'alimentation scolaire ou Wezou pour la prise en charge des femmes enceintes ;

Autant de signaux encourageants qui montrent que le Togo avance, mais qui, selon les syndicats, doivent désormais s'appuyer sur un cadre juridique continental pour consolider les acquis et aller plus loin.