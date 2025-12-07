Guinée: Me Amadou Sadigou Bah réélu à la tête de la fédération guinéenne de Sambo

La fédération guinéenne de Sambo et disciplines associées a organisé ce samedi 07 décembre 2025 à l'académie olympique nationale du stade du 28 septembre, son assemblée générale élective, a constaté Aminata.com à travers un de ses journalistes.

À l'ouverture de cette assemblée élective, Me Amadou Sadigou Bah est revenu sur le bilan de la gestion du bureau sortant. "Ce moment solennel nous offre l'opportunité de mesurer le chemin parcouru, d'apprécier nos progrès, d'identifier nos défis et de tracer ensemble les voies d'un avenir encore plus prometteur pour le sambo guinéen. Un parcours marqué par des avancées majeures. Au cours du mandat qui s'est achevé, notre Fédération a poursuivi avec détermination sa mission qui est celle de promouvoir le sambo, former nos cadres et représenter dignement la Guinée sur les chaînes continentales africaines et internationales", a-t-il entamé.

Poursuivant, Me Bah affirme avec fierté que la Guinée est désormais un pays qui compte dans le sambo africain et mondial.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Nos athlètes ont pris part de manière régulière et organisée aux grands rendez-vous internationaux, championnats du monde, championnats d'Afrique et autres compétitions reconnues par les instances internationales. Cette constance est l'un des acquis majeurs de notre organisation. Elle a permis à nos combattants de gagner en expérience, en visibilité et en performance. Des résultats remarquables, des médailles qui font honneur au pays. Nos participations ont été couronnées de succès. Je voudrais rappeler avec immense fierté la médaille de bronze rapportée par Ramatoulaye Sylla lors du championnat du monde. C'est d'ailleurs la première médaille mondiale que la Guinée a à ma connaissance. D'autres médailles ont également été obtenues lors des compétitions africaines, confirmant le potentiel de notre pays et la qualité du travail réalisé au quotidien. Une organisation exemplaire du championnat d'Afrique en Guinée grâce au soutien de son Excellence M. le Général d'armée Mamadi Doumbouya sans oublier M. le Premier ministre, chef du gouvernement, notre ministère de tutelle et le comité national olympique et sportif guinéen. Nous avons organisé plusieurs stages de formation à l'intention de nos techniciens, arbitres et entraîneurs", a-t-il indiqué.

Pour lui, l'objectif reste clair: Renforcer les capacités, harmoniser les connaissances et permettre à nos cadres d'être au niveau des standards internationaux.

Selon ses dires, ces formations ont amélioré la qualité de l'encadrement technique et contribué à l'émergence d'un vivier d'espoirs nationaux.

"Les déficits d'infrastructures adaptées; L'absence des salles d'entraînement modernes et homologuées constitue un frein à la localisation de nos talents; La lourdeur administrative", a-t-ilaffirmé.

Il invite à faire un choix guidé par l'intérêt supérieur de notre discipline et par l'ambition de hisser encore plus haut le drapeau guinéen. "Que ce congrès soit le point de départ d'une nouvelle phase encore dynamique, plus ambitieuse et plus inclusive pour la Fédération guinéenne de Sambo", a-t-il lancé.

De son côté, El hadj Ben Daouda Nansoko, président du comité national olympique et sportif guinéen a appelé les congressistes à tirer des leçons afin de rebondir encore pour la prochaine mandature parce que dit-il, le Sambo vient de loin.

Ces appels et invites sont tombés dans des bonnes oreilles puisque le président sortant Me Amadou Sadigou Bah a été réélu à l'unanimité pour un mandat de 4 ans à la tête de la fédération guinéenne de Sambo et disciplines associées.

Très satisfait, Me Bah Invite les membres du nouveau bureau à redoubler d'effort pour l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés.

Au nom de son ministre, El hadji Salifou Camara, chef de division sports au ministère des sports a félicité le président Amadou Sadigou Bah pour sa réélection. Il a réitéré l'engagement de son département à accompagner la fédération guinéenne de Sambo et disciplines associées.

La cérémonie a connu la présence de nombreux acteurs du sport en République de Guinée et la presse.