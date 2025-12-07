Madagascar: Pétanque - Sept ligues régionales élisent leur président ce jour

Les clubs de pétanque de sept grandes régions élisent ce vendredi les nouveaux présidents de leurs ligues régionales respectives, dans le cadre du processus de normalisation de la Fédération malgache de pétanque (FMP).

Les sept ligues concernées sont Analamanga, Itasy, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Haute Matsiatra et Menabe. Dans certaines régions, un seul candidat est en lice ; dans d'autres, deux prétendants s'affrontent pour le fauteuil présidentiel. Le duel le plus attendu a lieu à Analamanga, où deux candidats se disputent les suffrages des clubs de la capitale et ses environs.

À Analamanga, Ravaka met en avant sa maîtrise de l'organisation d'événements et sa capacité à attirer sponsors et partenaires, tandis que Hery est reconnu pour son travail de structuration et de formation des joueurs. Les clubs, seuls détenteurs du droit de vote, ont donc le choix entre deux visions complémentaires pour développer la pétanque dans la région la plus dense du pays.

Pour pouvoir voter, chaque représentant de club doit présenter le Certificat de conformité du club en cours de validité, l'Attestation de fonction du président du club, et la Carte nationale d'identité. En cas d'empêchement, une procuration légale peut être délivrée, accompagnée obligatoirement de l'Attestation de fonction.

Bureaux de vote par région :

· Analamanga : Salle ANS Ampefiloha (Antananarivo)

· Itasy : Bureau du Fokontany Est-Hôpital, Miarinarivo

· Vakinankaratra : Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, Antsirabe

· Alaotra Mangoro : Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, Moramanga

· Atsinanana : Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, Toamasina

· Haute Matsiatra : Maison des Jeunes, Fianarantsoa

· Menabe : Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, Morondava