Congo-Kinshasa: Sept miliciens de la CRP tués dans des combats contre les FARDC à Djugu

Sept miliciens du groupe armé Convention pour la révolution populaire (CRP), dirigé par Thomas Lubanga, ont été trouvés la mort dans la nuit de vendredi à samedi 6 décembre lors de combats contre les Forces armées de la RDC (FARDC), en territoire de Djugu, dans la province de l'Ituri.

Le drame s'est produit près d'Akri, non loin de Bule, à Djugu. Selon des sources locales, de nombreux autres miliciens ont été blessés et plusieurs armes ont été récupérées.

Une forte présence des FARDC était observée depuis jeudi autour du centre commercial de Bule, situé à une centaine de kilomètres au nord de Bunia, dans le territoire de Djugu. Les militaires étaient à la recherche d'hommes armés qui se seraient infiltrés dans la zone. Certains d'entre eux ont été appréhendés vendredi.

Le porte-parole des FARDC en Ituri explique que tout est parti d'une embuscade tendue par ces miliciens contre les forces armées, lesquelles ont répliqué vigoureusement.

Un autre groupe a été délogé de son bastion à Zelekpa, près de Berunda, où un milicien a également été tué et son arme récupérée, ajoute l'armée.

Pour l'instant, les FARDC affirment contrôler la zone et appellent la population à collaborer afin de neutraliser définitivement la menace que représente cette milice encore active en Ituri. L'armée réaffirme son engagement à poursuivre les opérations jusqu'à l'anéantissement total de ce groupe armé, hostile au processus de paix dans la province.