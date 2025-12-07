Madagascar: Ankaraobato - Le cambrioleur présumé d'un général arrêté

6 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Haja Léo

Un vol avec violence s'est produit dans la nuit du 2 au 3 décembre au domicile d'un officier général à Ankadinandriana Ankaraobato. Les malfaiteurs ont emporté divers objets, dont des cartons d'huile cachetée, avant de prendre la fuite.

Quelques heures plus tard, vers 3 h 45, une patrouille pédestre menée par la Police nationale dans les parages a intercepté un individu suspect en possession d'un sac à dos contenant des cagoules et deux cartons d'huile. Ses complices, surpris par l'arrivée des policiers, ont abandonné une moto- cross ainsi qu'un sac renfermant un sabre, un poignard et une pince coupante avant de disparaître dans le noir.

Informé du coup de filet, le propriétaire a confirmé que les objets retrouvés appartenaient bien à son foyer. Les forces de l'ordre ont immédiatement relié cette interpellation au vol survenu quelques heures plus tôt. Malgré un ratissage effectué dans la zone, les complices en cavale n'ont pas pu être appréhendés.

L'individu arrêté a été conduit au poste de police pour enquête, tandis que les investigations se poursuivent pour retrouver les fuyards.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.