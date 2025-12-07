Madagascar: Ankaraobato - Le cambrioleur présumé d'un général arrêté

Un vol avec violence s'est produit dans la nuit du 2 au 3 décembre au domicile d'un officier général à Ankadinandriana Ankaraobato. Les malfaiteurs ont emporté divers objets, dont des cartons d'huile cachetée, avant de prendre la fuite.

Quelques heures plus tard, vers 3 h 45, une patrouille pédestre menée par la Police nationale dans les parages a intercepté un individu suspect en possession d'un sac à dos contenant des cagoules et deux cartons d'huile. Ses complices, surpris par l'arrivée des policiers, ont abandonné une moto- cross ainsi qu'un sac renfermant un sabre, un poignard et une pince coupante avant de disparaître dans le noir.

Informé du coup de filet, le propriétaire a confirmé que les objets retrouvés appartenaient bien à son foyer. Les forces de l'ordre ont immédiatement relié cette interpellation au vol survenu quelques heures plus tôt. Malgré un ratissage effectué dans la zone, les complices en cavale n'ont pas pu être appréhendés.

L'individu arrêté a été conduit au poste de police pour enquête, tandis que les investigations se poursuivent pour retrouver les fuyards.