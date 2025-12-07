Bénin: Tentative de coup d'Etat au pays

Un groupe de soldats est apparu dimanche à la télévision nationale béninoise pour annoncer qu'il prenait le pouvoir, plongeant une nouvelle fois l'Afrique de l'Ouest dans l'incertitude politique.

« L'armée s'engage solennellement à redonner au peuple béninois l'espoir d'une ère nouvelle, fondée sur la fraternité, la justice et le travail », a déclaré l'un des militaires, entouré de plusieurs hommes en uniforme. Les putschistes ont annoncé la suspension de la Constitution, la dissolution des institutions et l'arrêt des activités politiques « jusqu'à nouvel ordre ».

Le gouvernement n'a pas immédiatement réagi.

Cette déclaration intervient alors que le Bénin se préparait pour la présidentielle d'avril, qui devait marquer la fin des deux mandats du président Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016. La majorité avait désigné le ministre des Finances Romuald Wadagni comme candidat, pour poursuivre l'agenda économique du gouvernement.