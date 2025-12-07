Centrafrique: Ngou-Komba, le pèlerinage de la paix à l'approche des élections

En Centrafrique, la 19e édition du pèlerinage de Ngou-Komba s'est achevée ce samedi 6 décembre. Situé à 24 kilomètres au nord de Bangui, le sanctuaire marial de Ngou-Komba est l'un des plus grands rassemblements religieux du pays. Depuis 2007, ce lieu symbolise l'espérance et la fraternité, attire chaque année des milliers de fidèles venus des quatre coins de la République centrafricaine, mais aussi de l'étranger : catholiques, protestants, et même musulmans.

Cette année, le pèlerinage prend une dimension particulière. À quelques semaines des élections générales du 28 décembre, dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires et une absence de dialogue entre le pouvoir et l'opposition, les pèlerins se sont mobilisés pour prôner la paix et le bon déroulement du scrutin.

En rangs serrés, près de cinq mille pèlerins gravissent la colline de Ngoukomba, et ses cinq cents mètres de dénivelé. Les corps se courbent et les respirations s'alourdissent, mais les pas, eux, ne faiblissent pas.

Les pèlerins plaident pour un « dialogue démocratique »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Je souhaite que ces élections soient faites dans la transparence. Mon voeu est que le Centrafricain soit à l'aise d'aller voter pour la personne de son choix, sans intimidations, sans force. On a prié pour que tout se passe bien », explique Junior-Boris, chef des scouts. Ces élections générales s'annoncent cruciales mais les opposants, réunis au sein du Bloc républicain pour la défense de la Constitution, maintiennent leur appel au boycott.

Bruno Wakobo, fidèle catholique, en appelle quant à lui au dialogue. « L'opposition joue son rôle en exprimant des critiques : elle reproche aux institutions chargées d'organiser le scrutin d'être sous l'influence du pouvoir, explique-t-il. Pour éviter la crise, les autorités doivent favoriser un dialogue démocratique. »

Dans son homélie, le cardinal Dieudonné Nzapalaïnga exhorte les Centrafricains à promouvoir la paix et l'amour afin de prévenir toute crise postélectorale. « Dans ce contexte délicat, il y a des gens qui lancent des messages qui sont parfois contraires à l'unité, note-t-il. Hommes politiques : soyez des artisans de paix, par votre manière d'être, vos comportements, les messages que vous véhiculez doivent être des messages qui doivent apaiser, qui doivent rassurer. »

Presque tous les pèlerins rentrent chez eux à pied, parcourant plus de 24 km en file le long de la route, un symbole puissant de solidarité et de convivialité, peu avant les élections.