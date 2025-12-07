Sénégal: Birkilane-Mabo - Déthié Fall sanctionne le retard sur le chantier et prend des mesures

7 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

En visite sur le chantier de l'axe Birkilane-Mabo, dont la réception était initialement prévue ce dimanche 7 décembre 2025, le ministre des Infrastructures Déthié Fall, constate un retard et un non-respect des délais contractuels.

Déthié Fall a instruit le directeur général de l'Ageroute d'appliquer les pénalités prévues en cas de retard. Il a également exigé que « la partie du contrat relative aux sanctions soit transmise au ministère des Infrastructures et à la Primature pour un suivi rigoureux ».

Sur le terrain, il a décidé de relever de ses fonctions le chef de chantier de l'Ageroute chargé de superviser les travaux sur cet axe, demandant son remplacement immédiat.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.