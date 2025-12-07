Sénégal: Birkilane-Mabo - Déthié Fall sanctionne le retard sur le chantier et prend des mesures

En visite sur le chantier de l'axe Birkilane-Mabo, dont la réception était initialement prévue ce dimanche 7 décembre 2025, le ministre des Infrastructures Déthié Fall, constate un retard et un non-respect des délais contractuels.

Déthié Fall a instruit le directeur général de l'Ageroute d'appliquer les pénalités prévues en cas de retard. Il a également exigé que « la partie du contrat relative aux sanctions soit transmise au ministère des Infrastructures et à la Primature pour un suivi rigoureux ».

Sur le terrain, il a décidé de relever de ses fonctions le chef de chantier de l'Ageroute chargé de superviser les travaux sur cet axe, demandant son remplacement immédiat.