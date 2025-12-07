Egypte: «Liverpool m'a jeté en pâture», affirme Mohamed Salah, qui envisage un départ

« J'ai l'impression que le club m'a jeté en pâture », a déclaré l'attaquant star de Liverpool, Mohamed Salah, après avoir débuté un troisième match d'affilée comme remplaçant samedi 6 décembre à Leeds (3-3).

Mohamed Salah s'en est pris violemment à l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, dans une diatribe étonnante qui pourrait sonner le glas de sa carrière légendaire à Anfield. Il a affirmé avoir été « sacrifié » durant la mauvaise passe des champions de Premier League.

Un situation pas acceptable pour Salah

Contre Brighton le week-end prochain, « je serai à Anfield pour dire au revoir aux supporters (...) avant d'aller à la Coupe d'Afrique des nations, parce que je ne sais pas ce qui se passera quand j'y serai », a ajouté l'ailier égyptien qui s'exprimait devant des journalistes en zone mixte.

Cette situation « n'est pas acceptable, pas juste à mes yeux », a poursuivi Salah. « Je ne suis pas le problème, j'ai fait tellement pour ce club. Je n'ai pas à me battre chaque jour pour ma position, parce que je l'ai méritée », a précisé l'attaquant arrivé en 2017.

L'Égyptien est resté sur le banc pour le troisième match consécutif lors du match nul 3-3 à Leeds samedi, et Slot ne l'a même pas fait entrer en jeu. Après le match à domicile contre Brighton le week-end prochain, Salah s'apprête à rejoindre la Coupe d'Afrique des Nations et a laissé entendre que ce pourrait être sa dernière apparition sous le maillot de Liverpool s'il est sélectionné.

« Ce club, je le soutiendrai toujours »

« On m'a fait beaucoup de promesses cet été et pour l'instant, je suis sur le banc depuis trois matchs. Je ne peux donc pas dire qu'ils aient tenu parole. J'ai dit à plusieurs reprises que j'avais de bonnes relations avec l'entraîneur et, tout à coup, il n'y a plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelqu'un ne veut plus de moi au club », a-t-il indiqué.

Salah a marqué 34 buts et délivré 23 passes décisives la saison dernière, contribuant énormément au titre de champion d'Angleterre. Il avait signé en avril un nouveau contrat avec Liverpool, malgré des offres jugées colossales venues d'Arabie saoudite.

« Ce club, je le soutiendrai toujours. Mes enfants le soutiendront toujours. J'aime ce club plus que tout, et je l'aimerai toujours », raconte aujourd'hui le Pharaon.

Salah est le troisième meilleur buteur de l'histoire de Liverpool avec 250 buts en 420 matchs. Cependant, il n'est plus que l'ombre de lui-même cette saison, marquée par les difficultés de Liverpool. Les hommes de Slot n'ont remporté que deux de leurs dix derniers matchs de Premier League et ont glissé à la huitième place du classement.