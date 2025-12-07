Madagascar: Cinéma - Disco Afrika inscrit aux Oscars 2026

Le film malgache Disco Afrika est désormais en lice pour les Oscars 2026, une première historique pour le pays.

Le 4 décembre, le ministère de la Communication et de la Culture a officialisé la nouvelle en ligne, suscitant une vague de fierté à travers Madagascar. L'annonce marque une avancée majeure pour le septième art national : Disco Afrika devient le premier film malgache officiellement inscrit aux 98e Oscars, dans la catégorie « meilleur film international ».

Ce parcours a débuté localement : après la sélection nationale organisée en septembre 2025, le film a été retenu pour représenter Madagascar. Début octobre 2025, la candidature officielle a été déposée auprès de l'AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Les résultats de la sélection seront connus le 15 décembre. En attendant, cette inscription constitue déjà une réussite significative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Oscars, organisés chaque année à Los Angeles, comptent parmi les cérémonies les plus prestigieuses du cinéma mondial. Ils distinguent les oeuvres majeures dans plusieurs catégories, dont celle du meilleur film international. Le processus comporte plusieurs étapes: Disco Afrika est inscrit en partie 1, ce qui signifie que le premier tour consiste à sélectionner 15 films parmi l'ensemble des candidats. Cette étape, fondée sur un vote secret des membres de l'AMPAS, n'est généralement pas détaillée publiquement ; l'Académie communique surtout à partir de la publication de la shortlist.

Mention honorable

Pour accompagner cette candidature, le co-producteur Herizo Rabary se trouve actuellement en France afin d'assurer la promotion et la visibilité du film. Une avant-première s'y est tenue le 24 septembre, après sa première mondiale au Festival international du film de Marrakech 2023 et son avant-première européenne au 74e Festival international du film de Berlin, où il avait reçu une mention honorable du jury de l'AG Kino - Gilde e.V.

Disco Afrika : Une histoire malgache (Disco Afrika: tantara malagasy) est réalisé par Luck Razanajaona, produit par Jonathan Rubin et co-produit par Herizo Rabary pour AFRICAMADAVIBE Production. Le scénario est co-écrit avec François Hébert, Marcelo Novais Teles et Ludovic Randriamanantsoa. Le rôle principal est interprété par Parista Sambo.

Le film raconte l'histoire de Kwame, adolescent orphelin marqué par la précarité familiale et l'absence paternelle. Il porte les incertitudes, la colère et les aspirations d'une jeunesse confrontée aux défis du quotidien. Entre tentations, engagement et héritage, Kwame découvre que le changement commence sur son propre territoire. La figure maternelle reste le pilier qui le guide. Pour l'équipe du film, ce récit fait écho à la réalité actuelle : une jeunesse malgache éveillée, instruite, ambitieuse, déterminée à transformer son avenir tout en restant ancrée dans les valeurs qui la fondent.