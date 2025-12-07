Madagascar: Relance économique - Des financements ciblés pour les PME

Le 4 décembre 2025, le Premier ministre Herintsalama Andriamasy Rajaonarivelo a rencontré les représentants de l'Association des Entreprises Malgaches (FOM) à Mahazoarivo. Il a réaffirmé le soutien du gouvernement aux entreprises locales et insisté sur l'importance de la mondialisation et de l'ouverture aux marchés internationaux.

Selon la Banque africaine de développement (BAD), les grandes entreprises représentaient moins de 1 % des 332 000 entreprises formelles du secteur privé à Madagascar en 2022. En revanche, près de 262 100 petites et moyennes entreprises (PME et TPE) étaient actives en 2023, ce qui montre leur rôle majeur dans l'économie nationale.

Pour le Premier ministre, il est essentiel de soutenir ces entreprises par des financements ciblés et des mesures d'accompagnement. L'objectif est de renforcer leur compétitivité et de leur permettre de se développer, même à l'international. Ce soutien ne vise pas à freiner les grandes entreprises ou les investisseurs étrangers, mais à donner un véritable élan aux acteurs locaux.

Le président de la FOM a salué cette initiative et les membres ont partagé leurs idées pour participer activement à la croissance du secteur privé. Le Premier ministre a rappelé que le succès de ces mesures repose aussi sur le respect des valeurs citoyennes et de la dignité malgache. Selon lui, c'est en combinant soutien financier et engagement local que Madagascar pourra réussir sa relance économique et préparer un avenir prospère pour tous.