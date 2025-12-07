Madagascar: Antsiranana - La ville vibre au rythme d'une compétition cycliste

Animée par la compétition interrégionale baptisée « 2 Jours de Diego », la ville d'Antsiranana a vibré au rythme du cyclisme les vendredi 5 et samedi 6 décembre. Un événement qui a redonné vie à une discipline populaire mais quelque peu assoupie dans la région.

L'initiative émane de la ligue régionale de cyclisme Diana qui a organisé une compétition préparatoire réunissant les vingt-trois meilleurs coureurs issus de différents clubs des districts de la région Diana, accompagnés de coureurs invités venant des régions Boeny, Vakinankaratra, Sofia et Sava.

Les participants ont été répartis en trois catégories : les moins de 30 ans, les plus de 45 ans, et la catégorie paralympique, introduite pour la première fois dans une compétition cycliste de ce type à Diego. Deux représentants y ont participé en l'occurrence : Ludovic et Telesfort.

La compétition s'est déroulée en trois étapes : un prologue (course individuelle contre-la-montre), disputé le 5 décembre sur 6,8 km, sur l'axe Dégagement Ouest ; le tour Diego-Ramena aller-retour, totalisant 108 km sur six tours de 18 km ; et une course en circuit fermé de 80 km, prévue pour le samedi 6 décembre sur l'axe Ambalavola-Mahatsara. Pour les vétérans de plus de 45 ans, un seul tour de 36 km a été retenu pour la longue distance.

Lors de cette compétition, plusieurs cyclistes se sont distingués par leur endurance et leur maîtrise tactique.

Parmi les compétiteurs figuraient plusieurs athlètes ayant déjà porté les couleurs de l'équipe nationale, ainsi que des champions régionaux. On note notamment la présence de Nicolas, ancien détenteur du maillot jaune du Tour de Madagascar.

Du côté des jeunes talents, Judicaël, dit « Zandry kely Konka », originaire d'Ambanja, s'est illustré comme l'un des espoirs du cyclisme dans la région Diana.

Chez les vétérans de plus de 45 ans, le doyen Jean René Rafalison, âgé de 60 ans, a impressionné le public en bouclant les 6,8 km du contre-la-montre en 13 min 35 s, se mesurant aux jeunes cyclistes.

Performances

Entre montées soutenues, descentes rapides et sections exposées au vent, l'épreuve a servi de véritable baromètre de performance.

Alors que la première étape s'est courue sous un soleil intense, la température s'est adoucie pour le long parcours Diego-Ramena. Le départ a été donné à 13 h 30 par le directeur de cabinet de la région Diana, Gimona, et le premier coureur a franchi la ligne d'arrivée devant la Maison des Jeunes à 17 h 04 après avoir complété les six tours.

Au classement général, Félix Soafiavy (Ambanja) s'est classé premier et a remporté le maillot vert. Il a également remporté l'étape de 108 km en 3 h 16 min 25 s, signant la meilleure performance du jour.

Justin a enfin été sacré meilleur grimpeur, totalisant 15 points grâce aux montées d'Ankoriakahely et de Mahamodo-Makamba, tandis que Justin Randrianasolo, représentant la région Boeny, s'est emparé du maillot jaune, en bouclant les 6,8 km de Dégagement Ouest en 10 min 34 s.

Malheureusement, Justin, un coureur représentant Mahajanga, a été victime d'un accident au Sud de Ramena et a dû être transporté à l'hôpital. Cet incident met en lumière les insuffisances de la sécurisation des circuits, tant du côté de Ramena que sur l'axe Dégagement Ouest, un point sur lequel les responsables de la Ligue régionale devront travailler.