Madagascar: Dr Paubert Tsivahin - « Une dose de vaccin anti-HPV suffit »

interview

Une campagne de vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) se tiendra du 8 au 12 décembre. La campagne cible les filles en début de rapport sexuel. Le Dr Paubert Tsivahiny, directeur du Programme élargi de vaccination auprès du ministère de la Santé publique, explique davantage le vaccin.

Qu'est-ce que le vaccin anti-HPV ?

C'est un vaccin destiné à prévenir le cancer du col de l'utérus. Le vaccin que nous allons utiliser, le Cecolin, est approuvé par le comité scientifique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Quelle est la durée d'efficacité de ce vaccin ?

Une seule dose suffit pour protéger l'enfant toute sa vie. Seules les personnes séropositives doivent recevoir une deuxième dose, six mois après la première injection.

Pourquoi cibler les filles âgées de 9 à 14 ans ?

Ce choix s'explique par le fait que l'âge moyen du premier rapport se situe autour de 13 ans, même si cela varie selon les régions, les foyers et de nombreux facteurs. La tranche 9-14 ans offre donc une marge de sécurité importante. La protection est maximale lorsqu'on reçoit le vaccin avant les rapports sexuels.

Les filles ayant déjà eu un rapport sexuel ne peuvent-elles, donc, pas être vaccinées ?

Cela ne signifie pas que les jeunes filles de 9 à 14 ans ayant déjà eu un rapport ne doivent pas être vaccinées. Toutes les filles de cette tranche d'âge sont invitées à se faire vacciner.

Où est-ce que le vaccin est disponible ?

Les vaccins sont disponibles dans les centres de santé de base (CSB) et dans les écoles qui ont accepté la campagne.