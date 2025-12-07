Congo-Kinshasa: Entre le pays et les États-Unis, un mémorandum sécuritaire pour ouvrir la voie à un véritable accord de coopération

En marge des accords de paix entre la RDC et le Rwanda et des accords bilatéraux à caractère économique, il y a eu également un mémorandum d'entente passé presque inaperçu. C'est un texte sur la défense et la sécurité entre le Congo et les États-Unis. C'était une demande de Kinshasa. Quand la RDC et les États-Unis parlent d'un partenariat stratégique de long terme, chacun cherche à sécuriser ses priorités.

Du côté américain, l'enjeu, c'est l'accès aux minerais critiques, ceux qui alimentent aussi l'industrie de la défense. Du côté congolais, la doctrine est tout aussi claire : si l'accord contribue à sécuriser les États-Unis, alors il doit aussi sécuriser la RDC. C'est pour cette raison que Kinshasa a intégré, ces derniers mois, des experts en sécurité dans les négociations. Les États-Unis sont d'accord sur le principe, mais ils avancent prudemment.

C'est pour cela qu'il n'y a pas, pour l'instant, d'accord de défense signé. À ce stade, on en est à un mémorandum d'entente, un texte qui peut ouvrir la voie, plus tard, à un véritable accord de coopération, mais seulement si le système de défense congolais se soumet aux réformes attendues. Pour l'instant, ce mémorandum pose deux bases concrètes : l'échange de renseignements et un appui à la formation.

Renforcer la coopération sécuritaire

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Jusqu'ici, l'ambassade des États-Unis finançait des programmes d'assistance et de formation professionnelle pour les FARDC, ainsi que des efforts pour former et équiper des centaines de policiers, ou construire des postes de police. Mais ce dispositif est appelé à évoluer avec un objectif final, celui de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense, et protéger les infrastructures critiques.

Un point est à garder en tête, en 2020, un protocole de coopération militaire avait déjà été signé, mais il n'avait pas réellement avancé. Cette fois-ci, l'idée est justement de tout structurer autour du partenariat stratégique, pour éviter que cela reste sans suite, explique un officiel congolais.