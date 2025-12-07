Madagascar: Services publics - Les procédures de régularisation foncière méconnues

Une journée portes ouvertes dédiée aux services fonciers s'est tenue hier à Anosy. L'événement a permis aux citoyens d'échanger directement avec les responsables du ministère.

«J'ai d'abord effectué les démarches juridiques et rempli les formulaires, car le registre était endommagé au départ. Ensuite, on m'a demandé de fournir le cadastre, ce que j'ai fait, et j'ai pu obtenir un certificat de situation juridique clair. Mais lorsque j'ai voulu finaliser la gestion de ce terrain, je ne savais plus quelle était la prochaine étape », raconte un citoyen présent hier à la journée portes ouvertes organisée par le ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers à Anosy.

Ce témoignage illustre une difficulté fréquente. Nombreux sont ceux qui ignorent les détails et les étapes à suivre pour régulariser un terrain, ainsi que les démarches à entreprendre pour se conformer à la loi. « Pour y remédier, le ministère met en place des initiatives visant à informer les citoyens sur les standards de service et à rendre les procédures plus claires et accessibles », indique Ruffin Sambany, Secrétaire général du ministère.

Ces efforts portent notamment sur la clarification des démarches, l'information sur les frais à régler et la gestion des nombreuses plaintes et demandes liées aux affaires foncières. « Le ministère s'engage à accompagner les citoyens et à leur montrer comment résoudre les conflits liés à la propriété, tout en garantissant un cadre transparent et sécurisé pour tous », poursuit le Secrétaire général.

La journée portes ouvertes d'hier a permis aux citoyens d'échanger directement avec les responsables, de poser leurs questions et de mieux comprendre les procédures foncières. L'événement vise à renforcer la confiance du public, à offrir un espace d'information clair et complet, et à assurer la protection des droits fonciers de tous.

Points essentiels

Depuis plusieurs années, des actions sont mises en place pour guider les citoyens à chaque étape de la procédure, renforcer la sécurisation foncière et permettre à chacun d'avancer sereinement, sans crainte d'erreurs ou de complications. Les difficultés les plus fréquentes concernent la méconnaissance des procédures, leur longueur ou leur complexité, ainsi que le manque d'informations sur les frais et les étapes à suivre.

« Face à ces défis, le ministère insiste sur plusieurs points essentiels : la transparence, la communication sur la loi applicable, l'information claire sur les frais à payer et l'explication détaillée des démarches à suivre », poursuit le Secrétaire général. L'objectif est que chaque citoyen sache précisément quoi faire et ne soit pas découragé dans sa démarche de sécurisation foncière.

Cette initiative illustre l'engagement du ministère à améliorer le service public, réduire les litiges fonciers et accompagner la population dans l'accès à ses droits, tout en favorisant un climat de transparence et de sécurité juridique.