Afrique de l'Est: Parlement régional - Madagascar représentée à la réunion de Maurice

Madagascar participera à la prochaine réunion du Parlement régional des jeunes de l'Indianocéanie (PRJIO), prévue du 8 au 12 décembre à Maurice. Cette participation représente de multiples enjeux.

« Il s'agit d'une simulation parlementaire. C'est une opportunité pour les futurs décideurs de la pratiquer au niveau régional, avec une portée proche de l'international. C'est également une plateforme permettant aux jeunes de s'exprimer librement. Aujourd'hui, les espaces où les jeunes peuvent faire entendre leur voix sans être instrumentalisés restent encore très peu nombreuses. Le PRJIO est une plateforme structurée, permettant aux jeunes d'exprimer leur voix et de l'intégrer dans le processus décisionnel.

Le troisième enjeu concerne les résolutions qui y seront adoptées. Elles seront ramenées par les jeunes dans leurs pays respectifs et serviront d'outil de plaidoyer auprès des différentes parties prenantes, qu'il s'agisse du secteur public ou du secteur privé », a expliqué Mario Rabemitsiry Andrianirina, représentant du bureau permanent de la délégation malgache, hier.

Des représentants du PRJIO ont été reçus cette semaine à Tsimbazaza par le président par intérim de l'Assemblée nationale, Marco Tsaradia, et par la députée Nadine Andrianasolo, leur marraine.

Lancé en avril 2025, le PRJIO est une initiative de l'Association des Parlements des États membres de la Commission de l'océan Indien (AP-COI), soutenue par la Commission de l'océan Indien (COI). Il réunit trente jeunes issus des cinq pays membres : l'Union des Comores, la France/Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles. Son ambition est de permettre aux jeunes de la région de faire entendre leur voix au sein des instances décisionnelles.

Les jeunes parlementaires ont pour mission de débattre, d'adopter des résolutions, de formuler des recommandations et de conduire des actions de formation, de simulation, de plaidoyer, de sensibilisation et de dialogue. Ce dispositif vise à offrir un cadre durable permettant aux jeunes de l'Indianocéanie de s'exprimer d'une voix commune, d'influencer les décisions nationales, régionales et internationales qui concernent leur avenir, et de renforcer leur participation à la vie démocratique.