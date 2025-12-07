Afrique: Face aux Seychelles - L'Algérie dicte sa loi

6 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

L'Algérie, grande favorite de l'Africa Cup 3x3, a parfaitement entamé la compétition au Palais des sports de Mahamasina. Si les Fennecs ont dû batailler pour dominer des Seychelles surprenantes sur le score de 21-18, ils ont ensuite déroulé face à la République démocratique du Congo, 21-08, confirmant leur rang de numéro un africain.

Le premier match, disputé à 15h, a offert un scénario inattendu. Les Seychelles ont frappé les premières et, après une minute de jeu, les deux équipes se retrouvaient à 4-4. Le rythme était vif, et l'Algérie, menée 7-6, a vu son adversaire prendre confiance jusqu'à mener 10-8, puis 11-9 à moins de sept minutes du terme.

Les Seychellois, étonnamment inspirés, ont continué à dicter le tempo: 13-11 puis 14-11. Il a fallu attendre que les Algériens élèvent enfin leur intensité pour renverser la tendance. À quatre minutes de la fin, l'Algérie est repassée devant (15-13), mais les Seychelles ont encore recollé (17-16 puis 18-18).

Dans une fin de match irrespirable, l'expérience algérienne a fait la différence : 19-18, puis 21-18 après un dernier enchaînement parfaitement maîtrisé. Une victoire arrachée, mais ô combien précieuse pour lancer la compétition.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le deuxième match, à 16h18, a offert un tout autre visage. Cette fois, l'Algérie a pris les commandes dès les premiers instants (4-2, 6-2), imposant un rythme impossible à suivre pour la République démocratique du Congo. Avec une défense haute et un impact physique supérieur, les Algériens ont creusé l'écart: 10-5, 12-6 puis 15-6.

La suite n'a été qu'une longue cavalcade algérienne: 17-6, 19-7, 20-7, avant de conclure 21-8. Une maîtrise totale, illustrant l'écart de niveau entre les deux équipes et la capacité de l'Algérie à accélérer quand elle le souhaite.

Cette double victoire confirme que l'Algérie reste l'équipe à battre dans cette Africa Cup. Malgré un premier match piège, leur puissance collective et leur expérience leur permettent d'aborder la suite du tournoi avec sérénité et ambition.

Résultats

Botswana 20-17 Somalie (H), Botswana 9-21 Rwanda (dames), Bénin 11-13 Comores (D), Comores 21-6 Somalie (H), RDC 7-21 Égypte (D), Ouganda 16-20 Tunisie (D), Botswana 22-11 Comores (H), Kenya 12-Rwanda 15 (D), Comores 15-Botswana 11 (D), Algérie 21-18 Seychelles (H), Ouganda 16-21 Tunisie (H), Bénin 16-Kenya 21 (D), Algérie 21-08 RDC (H), Ouganda 12-19 Égypte (H), Madagascar 19-17 Égypte (D), RDC 22-12 Seychelles (H), Égypte 21-17 Tunisie (H), Tunisie 8-7 RDC (D), Ouganda 15-18 Madagascar (D).

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.