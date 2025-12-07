Afrique: Face aux Seychelles - L'Algérie dicte sa loi

L'Algérie, grande favorite de l'Africa Cup 3x3, a parfaitement entamé la compétition au Palais des sports de Mahamasina. Si les Fennecs ont dû batailler pour dominer des Seychelles surprenantes sur le score de 21-18, ils ont ensuite déroulé face à la République démocratique du Congo, 21-08, confirmant leur rang de numéro un africain.

Le premier match, disputé à 15h, a offert un scénario inattendu. Les Seychelles ont frappé les premières et, après une minute de jeu, les deux équipes se retrouvaient à 4-4. Le rythme était vif, et l'Algérie, menée 7-6, a vu son adversaire prendre confiance jusqu'à mener 10-8, puis 11-9 à moins de sept minutes du terme.

Les Seychellois, étonnamment inspirés, ont continué à dicter le tempo: 13-11 puis 14-11. Il a fallu attendre que les Algériens élèvent enfin leur intensité pour renverser la tendance. À quatre minutes de la fin, l'Algérie est repassée devant (15-13), mais les Seychelles ont encore recollé (17-16 puis 18-18).

Dans une fin de match irrespirable, l'expérience algérienne a fait la différence : 19-18, puis 21-18 après un dernier enchaînement parfaitement maîtrisé. Une victoire arrachée, mais ô combien précieuse pour lancer la compétition.

Le deuxième match, à 16h18, a offert un tout autre visage. Cette fois, l'Algérie a pris les commandes dès les premiers instants (4-2, 6-2), imposant un rythme impossible à suivre pour la République démocratique du Congo. Avec une défense haute et un impact physique supérieur, les Algériens ont creusé l'écart: 10-5, 12-6 puis 15-6.

La suite n'a été qu'une longue cavalcade algérienne: 17-6, 19-7, 20-7, avant de conclure 21-8. Une maîtrise totale, illustrant l'écart de niveau entre les deux équipes et la capacité de l'Algérie à accélérer quand elle le souhaite.

Cette double victoire confirme que l'Algérie reste l'équipe à battre dans cette Africa Cup. Malgré un premier match piège, leur puissance collective et leur expérience leur permettent d'aborder la suite du tournoi avec sérénité et ambition.

Résultats

Botswana 20-17 Somalie (H), Botswana 9-21 Rwanda (dames), Bénin 11-13 Comores (D), Comores 21-6 Somalie (H), RDC 7-21 Égypte (D), Ouganda 16-20 Tunisie (D), Botswana 22-11 Comores (H), Kenya 12-Rwanda 15 (D), Comores 15-Botswana 11 (D), Algérie 21-18 Seychelles (H), Ouganda 16-21 Tunisie (H), Bénin 16-Kenya 21 (D), Algérie 21-08 RDC (H), Ouganda 12-19 Égypte (H), Madagascar 19-17 Égypte (D), RDC 22-12 Seychelles (H), Égypte 21-17 Tunisie (H), Tunisie 8-7 RDC (D), Ouganda 15-18 Madagascar (D).